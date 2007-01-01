Трехкратный чемпион Англии и победитель ЛЧ Коул объявил о завершении карьеры

Бывший защитник «Арсенала», «Челси», «Ромы» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Эшли Коул сообщил, что завершил карьеру футболиста.
«После тщательных размышлений пришло время повесить ботинки на гвоздь и взглянуть на мою следующую главу, в которой, надеюсь, я буду тренером.
Будучи маленьким ребенком, я никогда не ожидал, что буду играть в одну игру или буду профессионалом. Оглядываясь назад, могу сказать, что я играл на чемпионатах мира, в финалах Лиги чемпионов, мне посчастливилось завоевать чемпионства АПЛ. Это мечта маленького ребенка.
Я осуществил свою мечту и теперь смотрю в будущее, надеюсь, как отличный тренер.
Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: я играл за свою страну более 100 раз. Я горжусь этим, но немного разочарован, что ни разу не вышел с Англией в финал или хотя бы полуфинал (Евро или ЧМ)», – сказал Коул.
- Последним клубом 38-летнего игрока был «Дерби Каунти», за который он выступал во второй части прошлого сезона.
- Футболист провел за клуб 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Коул – трехкратный чемпион АПЛ, семикратный обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.