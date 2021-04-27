Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ

АПЛ объявила на официальном сайте имена претендентов на попадание в Зал славы лиги.

Болельщики и жюри АПЛ выберут шестерых футболистов из 23-х. Голосование на сайте лиги продлится до 9 мая.

На включение в Зал славы АПЛ претендуют: Эрик Кантона, Тони Адамс, Мэтт Ле Тиссье, Иан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Патрик Виейра, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Джон Терри, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Робин ван Перси и Неманья Видич.