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    Лэмпард, Кантона, Бекхэм, Джеррард и еще 19 футболистов могут попасть в Зал славы АПЛ

    АПЛ объявила на официальном сайте имена претендентов на попадание в Зал славы лиги.

    Болельщики и жюри АПЛ выберут шестерых футболистов из 23-х. Голосование на сайте лиги продлится до 9 мая.

    На включение в Зал славы АПЛ претендуют: Эрик Кантона, Тони Адамс, Мэтт Ле Тиссье, Иан Райт, Петер Шмейхель, Рой Кин, Лес Фердинанд, Сол Кэмпбелл, Энди Коул, Робби Фаулер, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Фрэнк Лэмпард, Рио Фердинанд, Патрик Виейра, Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Джон Терри, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Робин ван Перси и Неманья Видич.

    • В Зал славы АПЛ могут попасть футболисты, закончившие карьеру не позже 1 августа 2020 года.
    • Ранее в Зал славы вошли Алан Ширер и Тьерри Анри.
    • Проголосовать за своего кандидата можно по ссылке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт АПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3344

      Fusballer 1 час назад

      А где Канчельскис, Аршавин, Павлюченко, Погребняк, Билялетдинов, Жирков, Смертин, Харин?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3906

      solodealer > Fusballer 1 час назад

      Канчельскис будет точно... Он несколько сезонов там был реально крут, что было заметно всем))))
      Из остальных в АПЛ вспомнить могут разве что Аршавина за 4 гола в ворота Ливерпуля в одной игре (не ошибся?).
      Многолетние фанаты своих клубов, (здесь конкретно Тотттенхема и Эвертона), наверное, почесав затылок, смогут вспомнить Павлюченко и Билялетдинова....
      Остальных из Вашего списка, предположу, вряд ли кто помнит...Если вообще когда-либо в АПЛ толком знали)))++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11850

      Cules2013 2 часа назад

      А в следующем году туда добавят оставшихся 17 человек?)

      0
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