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    Анри и Ширер – первые представители Зала славы АПЛ

    Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри и экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер вошли в Зал славы АПЛ.

    Анри и Ширер стали первыми лауреатами Зала славы АПЛ, куда войдут лучшие футболисты лиги, выступавшие в ней с 1992 года.

    • Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ с 260 голами.
    • Анри – рекордсмен по числу голов (175) за «Арсенал» в АПЛ.
    • В 2021 году в Зал славы войдут еще 6 футболистов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт АПЛ

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +18571

      slavutiq70 2 часа назад

      А что история английского футбола начинается с 1992 года ??? да пускай название АПЛ появилась в 1992 году до этого Первый дивизион Футбольной лиги (1892—1992) но по сути это тот же турнир,,,,

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      Рейтинг: +1063

      Benifacto > slavutiq70 2 часа назад

      да не кипишуй ты, в День Рождения(условного Джорджа Беста)старичков воткнут, потом другого и будут включать и за всю историю, потихонечку, ну понимаешь это чтобы продавать, значки футболки там мерч в общем, это только начало, ваше идея бравая учитывая что раньше не было таких миллионных зарплат, старичкам копеечка прилетит хоть....в этом зале еще зал за всю историю, ну типо того)))

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      Рейтинг: +2074

      Алехсбургер. > Benifacto 1 час назад

      таки шаришь..)))

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      Рейтинг: +2880

      _Marqella_ > slavutiq70 16 минут назад

      Спартачки опять чем то не довольны??? Какая тебе разница, они так решили...принимай как данность...

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      Рейтинг: +1632

      almanev 3 часа назад

      Ширеру уже 51, охренеть

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