Анри и Ширер – первые представители Зала славы АПЛ

А что история английского футбола начинается с 1992 года ??? да пускай название АПЛ появилась в 1992 году до этого Первый дивизион Футбольной лиги (1892—1992) но по сути это тот же турнир,,,,
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри и экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер вошли в Зал славы АПЛ.
Анри и Ширер стали первыми лауреатами Зала славы АПЛ, куда войдут лучшие футболисты лиги, выступавшие в ней с 1992 года.
- Ширер – лучший бомбардир в истории АПЛ с 260 голами.
- Анри – рекордсмен по числу голов (175) за «Арсенал» в АПЛ.
- В 2021 году в Зал славы войдут еще 6 футболистов.