Анри и Ширер – первые представители Зала славы АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри и экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер вошли в Зал славы АПЛ.

Анри и Ширер стали первыми лауреатами Зала славы АПЛ, куда войдут лучшие футболисты лиги, выступавшие в ней с 1992 года.