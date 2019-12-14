Эшли Коул посоветовал Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Чилвела

Эшли Коул посоветовал главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Бена Чилвела.

«Я бы очень сильно хотел увидеть Чилвела в «Челси». Он очень качественный игрок. Слышал, что он является фанатом «Челси». Что ж, если это так, то это еще лучше. Лэмпарду стоит присмотреться к нему.

Однако все зависит от того, хочет ли сам Чилвел уходить из «Лестера». Или желает ли сам клуб продать его. Это то, о чем «Челси» и «Лестер» должны договориться», – сказал Коул.