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  • Эшли Коул посоветовал Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Чилвела

Эшли Коул посоветовал Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Чилвела

14 декабря 2019, 06:42
2

Эшли Коул посоветовал главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Бена Чилвела.

«Я бы очень сильно хотел увидеть Чилвела в «Челси». Он очень качественный игрок. Слышал, что он является фанатом «Челси». Что ж, если это так, то это еще лучше. Лэмпарду стоит присмотреться к нему.

Однако все зависит от того, хочет ли сам Чилвел уходить из «Лестера». Или желает ли сам клуб продать его. Это то, о чем «Челси» и «Лестер» должны договориться», – сказал Коул.

  • С октября этого года Коул является главным тренером «Челси»-U15.
  • В этом сезоне Чилвел провел 13 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
  • Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 50 млн евро.

Источник: Metro
Англия. Премьер-лига Челси Лестер Коул Эшли Чилвел Бен Лэмпард Фрэнк
Комментарии (2)
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jo31
1576304888
и как он это так догадался посоветовать,сам или прочитал где?
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LOKOfanatik19
1576307784
Нц Чилвела наверное сейчас очень многие хотят приобрести, так что не так легко будет это сделать. Тем более на фоне слухов об продаже Челси Абрмовичем, денег не так много будет наверное. И учесть, как Лестер продает своих игроков, за какие деньги )))
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