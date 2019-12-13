Эшли Коул посоветовал Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Чилвела

и как он это так догадался посоветовать,сам или прочитал где?
Эшли Коул посоветовал главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Бена Чилвела.
«Я бы очень сильно хотел увидеть Чилвела в «Челси». Он очень качественный игрок. Слышал, что он является фанатом «Челси». Что ж, если это так, то это еще лучше. Лэмпарду стоит присмотреться к нему.
Однако все зависит от того, хочет ли сам Чилвел уходить из «Лестера». Или желает ли сам клуб продать его. Это то, о чем «Челси» и «Лестер» должны договориться», – сказал Коул.
- С октября этого года Коул является главным тренером «Челси»-U15.
- В этом сезоне Чилвел провел 13 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 50 млн евро.