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    Эшли Коул посоветовал Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Чилвела

    Эшли Коул посоветовал главному тренеру «Челси» Фрэнку Лэмпарду приобрести защитника «Лестера» Бена Чилвела.

    «Я бы очень сильно хотел увидеть Чилвела в «Челси». Он очень качественный игрок. Слышал, что он является фанатом «Челси». Что ж, если это так, то это еще лучше. Лэмпарду стоит присмотреться к нему.

    Однако все зависит от того, хочет ли сам Чилвел уходить из «Лестера». Или желает ли сам клуб продать его. Это то, о чем «Челси» и «Лестер» должны договориться», – сказал Коул.

    • С октября этого года Коул является главным тренером «Челси»-U15.
    • В этом сезоне Чилвел провел 13 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает 22-летнего англичанина в 50 млн евро.

    Источник: Metro

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    Сегодня, 06:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      jo31 38 минут назад

      и как он это так догадался посоветовать,сам или прочитал где?

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