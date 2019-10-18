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Эшли Коул возглавил «Челси»-U15

18 октября 2019, 00:27

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул назначен главным тренером юношеской команды клуба для футболистов не старше 15 лет, информирует Sky Sports. Игровую карьеру британец завершил летом.

Коул уже прошел необходимые курсы для работы детским тренером. Основную команду «Челси» возглавляет бывший партнер защитника Фрэнк Лэмпард.

  • Последним клубом 38-летнего Коула был «Дерби Каунти», за который он выступал во второй части прошлого сезона.
  • Футболист провел за клуб 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
  • Коул – трехкратный чемпион АПЛ, семикратный обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Челси Коул Эшли
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