Эшли Коул возглавил «Челси»-U15

Бывший защитник «Челси» Эшли Коул назначен главным тренером юношеской команды клуба для футболистов не старше 15 лет, информирует Sky Sports. Игровую карьеру британец завершил летом.

Коул уже прошел необходимые курсы для работы детским тренером. Основную команду «Челси» возглавляет бывший партнер защитника Фрэнк Лэмпард.