Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых ненавистных людей в футболе.

1. Зепп Блаттер – бывший президент ФИФА;

2. Жозе Моуринью – португальский тренер, сейчас возглавляет «Тоттенхэм»;

3. Харальд Шумахер – бывший вратарь сборной Германии, прославился после жесткого фола на Патрике Баттистоне во время матча ЧМ-1982;

4. Мишель Платини – бывший президент УЕФА, в прошлом известный футболист;

5. Ричард Киз – скандальный английский комментатор, отличается женоненавистничеством;

6. Криштиану Роналду – португальский нападающий, сейчас выступает за «Ювентус»;

7. Лучано Моджи – бывший генеральный директор «Ювентуса», главный фигурант скандала «кальчополи»;

8. Эль-Хаджи Диуф – сенегальский футболист;

9. Пит Винкельман – бывший президент «МК Донс», однажды заявивший, что ничего не понимает в футболе, чем нажил себе врагов среди фанатов;

10. Джон Терри – бывший капитан «Челси»;

11. Бернар Тапи – бывший владелец «Марселя», подкупал соперников;

12. Карл Ойстон – бывший владелец «Блэкпула»;

13. Диего Марадона – экс-игрок сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года;

14. Джоуи Бартон – английский футболист;

15. Кен Бэйтс – бывший владелец «Челси» и «Лидса»;

16. Луис Суарес – уругвайский нападающий, сейчас выступает за «Барселону»;

17. Майк Эшли – владелец «Ньюкасла»;

18. Диего Коста – испанский нападающий, сейчас выступает за «Атлетико»;

19. Эшли Коул – английский футболист;

20. Паоло Ди Канио – итальянский футболист, придерживается фашистских взглядов;

21. Андони Гойкоэчеа – испанский футболист, удостоился прозвища «Мясник из Бильбао»;

22. Грэм Сунесс – шотландский футболист и тренер;

23. Ричард Скадамор – бывший глава АПЛ;

24. Кевин Мускат – австралийский футболист, отличался очень грубой игрой;

25. Роман Абрамович – владелец «Челси»;

26. Деннис Уайз – английский футболист и тренер;

27. Сильвио Берлускони – бывший владелец «Милана»;

28. Джо Киннеар – ирландский футболист и тренер;

29. Майк Дин – английский арбитр;

30. Алекс Фергюсон – бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».