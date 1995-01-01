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    Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

    Британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых ненавистных людей в футболе.

    1. Зепп Блаттер – бывший президент ФИФА;

    2. Жозе Моуринью – португальский тренер, сейчас возглавляет «Тоттенхэм»;

    3. Харальд Шумахер – бывший вратарь сборной Германии, прославился после жесткого фола на Патрике Баттистоне во время матча ЧМ-1982;

    4. Мишель Платини – бывший президент УЕФА, в прошлом известный футболист;

    5. Ричард Киз – скандальный английский комментатор, отличается женоненавистничеством;

    6. Криштиану Роналду – португальский нападающий, сейчас выступает за «Ювентус»;

    7. Лучано Моджи – бывший генеральный директор «Ювентуса», главный фигурант скандала «кальчополи»;

    8. Эль-Хаджи Диуф – сенегальский футболист;

    9. Пит Винкельман – бывший президент «МК Донс», однажды заявивший, что ничего не понимает в футболе, чем нажил себе врагов среди фанатов;

    10. Джон Терри – бывший капитан «Челси»;

    11. Бернар Тапи – бывший владелец «Марселя», подкупал соперников;

    12. Карл Ойстон – бывший владелец «Блэкпула»;

    13. Диего Марадона – экс-игрок сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года;

    14. Джоуи Бартон – английский футболист;

    15. Кен Бэйтс – бывший владелец «Челси» и «Лидса»;

    16. Луис Суарес – уругвайский нападающий, сейчас выступает за «Барселону»;

    17. Майк Эшли – владелец «Ньюкасла»;

    18. Диего Коста – испанский нападающий, сейчас выступает за «Атлетико»;

    19. Эшли Коул – английский футболист;

    20. Паоло Ди Канио – итальянский футболист, придерживается фашистских взглядов;

    21. Андони Гойкоэчеа – испанский футболист, удостоился прозвища «Мясник из Бильбао»;

    22. Грэм Сунесс – шотландский футболист и тренер;

    23. Ричард Скадамор – бывший глава АПЛ;

    24. Кевин Мускат – австралийский футболист, отличался очень грубой игрой;

    25. Роман Абрамович – владелец «Челси»;

    26. Деннис Уайз – английский футболист и тренер;

    27. Сильвио Берлускони – бывший владелец «Милана»;

    28. Джо Киннеар – ирландский футболист и тренер;

    29. Майк Дин – английский арбитр;

    30. Алекс Фергюсон – бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

    Источник: FourFourTwo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2675

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Моуриньо и КриРо в этом "рейтинге" выше, чем Диего Коста. Нелепо.
      Сэр Алекс тут вообще с какой стати?

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