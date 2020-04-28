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  • Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

28 апреля 2020, 00:56
16

Британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых ненавистных людей в футболе.

1. Зепп Блаттер – бывший президент ФИФА;

2. Жозе Моуринью – португальский тренер, сейчас возглавляет «Тоттенхэм»;

3. Харальд Шумахер – бывший вратарь сборной Германии, прославился после жесткого фола на Патрике Баттистоне во время матча ЧМ-1982;

4. Мишель Платини – бывший президент УЕФА, в прошлом известный футболист;

5. Ричард Киз – скандальный английский комментатор, отличается женоненавистничеством;

6. Криштиану Роналду – португальский нападающий, сейчас выступает за «Ювентус»;

7. Лучано Моджи – бывший генеральный директор «Ювентуса», главный фигурант скандала «кальчополи»;

8. Эль-Хаджи Диуф – сенегальский футболист;

9. Пит Винкельман – бывший президент «МК Донс», однажды заявивший, что ничего не понимает в футболе, чем нажил себе врагов среди фанатов;

10. Джон Терри – бывший капитан «Челси»;

11. Бернар Тапи – бывший владелец «Марселя», подкупал соперников;

12. Карл Ойстон – бывший владелец «Блэкпула»;

13. Диего Марадона – экс-игрок сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года;

14. Джоуи Бартон – английский футболист;

15. Кен Бэйтс – бывший владелец «Челси» и «Лидса»;

16. Луис Суарес – уругвайский нападающий, сейчас выступает за «Барселону»;

17. Майк Эшли – владелец «Ньюкасла»;

18. Диего Коста – испанский нападающий, сейчас выступает за «Атлетико»;

19. Эшли Коул – английский футболист;

20. Паоло Ди Канио – итальянский футболист, придерживается фашистских взглядов;

21. Андони Гойкоэчеа – испанский футболист, удостоился прозвища «Мясник из Бильбао»;

22. Грэм Сунесс – шотландский футболист и тренер;

23. Ричард Скадамор – бывший глава АПЛ;

24. Кевин Мускат – австралийский футболист, отличался очень грубой игрой;

25. Роман Абрамович – владелец «Челси»;

26. Деннис Уайз – английский футболист и тренер;

27. Сильвио Берлускони – бывший владелец «Милана»;

28. Джо Киннеар – ирландский футболист и тренер;

29. Майк Дин – английский арбитр;

30. Алекс Фергюсон – бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Источник: FourFourTwo
Весь мир Диуф Эль-Хаджи Роналду Криштиану Коул Эшли Терри Джон Бартон Джоуи Суарес Луис Коста Диего Моуринью Жозе Фергюсон Алекс Марадона Диего Ди Канио Паоло Гойкоэчеа Андони Блаттер Зепп Платини Мишель Берлускони Сильвио Абрамович Роман
Комментарии (16)
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Черкизовский Кот
1588026537
Моуриньо и КриРо в этом "рейтинге" выше, чем Диего Коста. Нелепо. Сэр Алекс тут вообще с какой стати?
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InterMilLano1908
1588031982
Бред и где Гигз?
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giluxa1963
1588044443
номер один в этом списке должен быть золотой писюн из барсы
Ответить
Proker
1588048971
Действительно херня какой то, самый ненавистный человек это Рамоса считал, оказывается он влиятельный
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кто там
1588054928
Бред какой-то? Где тогда гном? Да и вообще по каким критериям составляли список? Ещё ладно понимаю что в этом списке люди связанные с коррупцией и фашизмом, ещё можно понять тех кто был жестоким на поле, но остальные..) В общем ************ рейтинг.
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САДЫЧОК
1588060894
У нас это - Дзюба ,Глушаков , Тарасов , Черчесов !
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BRO_football
1588064412
Странно, почему Месси в этом списке нет
Ответить
_Marqella_
1588066163
Говнорейтинг одним словом....
Ответить
JI e x a
1588091860
а где Овребо?)
Ответить
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