Моуринью, Роналду, Марадона и Абрамович – в топ-30 самых ненавистных людей в футболе по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo составил рейтинг самых ненавистных людей в футболе.
1. Зепп Блаттер – бывший президент ФИФА;
2. Жозе Моуринью – португальский тренер, сейчас возглавляет «Тоттенхэм»;
3. Харальд Шумахер – бывший вратарь сборной Германии, прославился после жесткого фола на Патрике Баттистоне во время матча ЧМ-1982;
4. Мишель Платини – бывший президент УЕФА, в прошлом известный футболист;
5. Ричард Киз – скандальный английский комментатор, отличается женоненавистничеством;
6. Криштиану Роналду – португальский нападающий, сейчас выступает за «Ювентус»;
7. Лучано Моджи – бывший генеральный директор «Ювентуса», главный фигурант скандала «кальчополи»;
8. Эль-Хаджи Диуф – сенегальский футболист;
9. Пит Винкельман – бывший президент «МК Донс», однажды заявивший, что ничего не понимает в футболе, чем нажил себе врагов среди фанатов;
10. Джон Терри – бывший капитан «Челси»;
11. Бернар Тапи – бывший владелец «Марселя», подкупал соперников;
12. Карл Ойстон – бывший владелец «Блэкпула»;
13. Диего Марадона – экс-игрок сборной Аргентины, чемпион мира 1986 года;
14. Джоуи Бартон – английский футболист;
15. Кен Бэйтс – бывший владелец «Челси» и «Лидса»;
16. Луис Суарес – уругвайский нападающий, сейчас выступает за «Барселону»;
17. Майк Эшли – владелец «Ньюкасла»;
18. Диего Коста – испанский нападающий, сейчас выступает за «Атлетико»;
19. Эшли Коул – английский футболист;
20. Паоло Ди Канио – итальянский футболист, придерживается фашистских взглядов;
21. Андони Гойкоэчеа – испанский футболист, удостоился прозвища «Мясник из Бильбао»;
22. Грэм Сунесс – шотландский футболист и тренер;
23. Ричард Скадамор – бывший глава АПЛ;
24. Кевин Мускат – австралийский футболист, отличался очень грубой игрой;
25. Роман Абрамович – владелец «Челси»;
26. Деннис Уайз – английский футболист и тренер;
27. Сильвио Берлускони – бывший владелец «Милана»;
28. Джо Киннеар – ирландский футболист и тренер;
29. Майк Дин – английский арбитр;
30. Алекс Фергюсон – бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед».