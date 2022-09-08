- 23 января
- 23:00 «Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
- 8 сентября 2022
- 23:40 Текст За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну 5
- 22 мая 2022
- 12:52 Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно» 6
- 18 мая 2022
- 10:17 Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его» 18
- 17 мая 2022
- 14:14 АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут 5
- 16 мая 2022
- 20:26 17-летний футболист «Блэкпула» Дэниэлс совершил каминг-аут 21
- 23 января 2021
- 22:31 Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты 1
- 9 января 2021
- 23:01 Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
- 15 января 2020
- 00:58 Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала 1
- 6 января 2019
- 14:27 Фото Бельерин не посетил матч «Арсенала» в Кубке Англии и отправился на показ мод 2
- 06:18 Фото Фанат «Блэкпула» перед игрой с «Арсеналом» залез на автобус лондонцев. Им пришлось заменить транспорт
- 5 января 2019
- 22:25 Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
- 1 января 2019
- 21:23 Фото На матч 3 дивизиона Англии пришло 11 тысяч зрителей. 8 тысяч – гостевые болельщики 5
- 1 ноября 2018
- 10:18 Эмери: «Арсеналу» надо выкладываться на поле до финального свистка» 1
- 00:41 Кубок английской лиги. «Челси» обыграл «Дерби», «Арсенал» выиграл у «Блэкпула», в матче два удаления 1
- 29 сентября 2018
- 23:52 Жеребьевка 1/8 Кубка лиги. «Челси» сыграет с «Дерби Каунти» Лэмпарда, «Арсенал» – с «Блэкпулом» 6
- 23 ноября 2015
- 00:14 Горкшс: «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер-лиге» 2