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Блэкпул
€ 13 млн
Блэкпул
Блэкпул
Англия. Первая лига
Стадион:
Блумфилд Роад
Сайт:
http://www.blackpoolfc.co.uk/
Тренер:
Стив Брюс
Состав
Статистика
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Публикации
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Расписание
Таблица
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
Пост
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
17-летний футболист «Блэкпула» Дэниэлс совершил каминг-аут
2022.05.16 20:26
20
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Фото
Фанат «Блэкпула» перед игрой с «Арсеналом» залез на автобус лондонцев. Им пришлось заменить транспорт
2019.01.06 06:18
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Блэкпул», «Ньюкасл» сыграл вничью с «Блэкберном»
2019.01.05 22:25
Фото
На матч 3 дивизиона Англии пришло 11 тысяч зрителей. 8 тысяч – гостевые болельщики
2019.01.01 21:23
5
Эмери: «Арсеналу» надо выкладываться на поле до финального свистка»
2018.11.01 10:18
1
Кубок английской лиги. «Челси» обыграл «Дерби», «Арсенал» выиграл у «Блэкпула», в матче два удаления
2018.11.01 00:41
1
Жеребьевка 1/8 Кубка лиги. «Челси» сыграет с «Дерби Каунти» Лэмпарда, «Арсенал» – с «Блэкпулом»
2018.09.29 23:52
6
Горкшс: «В «Блэкпуле» стирали свою форму, даже когда играли в Премьер-лиге»
2015.11.23 00:14
2
Главные новости
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
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Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
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