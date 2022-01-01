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Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал каминг-аут 17-летнего игрока «Блэкпула» Джека Дэниэлса.

«Прекрасно, что Дэниэлс настолько храбр. Я не мог поверить, что ему 17 лет. Он уже зрелый парень. Все футбольное сообщество поддержит его, я полностью уверен.

Мне понравилось сообщение Дэниэлса. Это хорошо, что он не хочет скрывать свою ориентацию. Я горжусь им. Это безумие, что в 2022 году каминг-аут превращается в такое событие, но это хорошее начало. Надеюсь, другие последуют примеру Дэниэлса и тоже сделают каминг-аут. Это было бы великолепно», – сказал Клопп.

  • АПЛ и FA тоже поддержали Дэниэлса.
  • «Блэкпул» выступает в Чемпионшипе.
  • В прошлом году каминг-аут сделал футболист из Австралии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Goal

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Комментарии7
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    Рейтинг: +52

    Вайвайнах 27 минут назад

    Чувак в очко долбится а все его поддерживают,к черту эту европу

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    Рейтинг: +48

    Roman Rom 31 минуту назад

    Слово то какое придумали! Ну признался человек, что он ********, а другие такие же активные соратники поддержали, но как преподносят (до того, как прочитал эту статью, даже не знал, что означает слово каминг-аут).

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    Рейтинг: +1522

    PassCSKA 35 минут назад

    Юрген Юрген..... совсем дед поплыл

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    Рейтинг: +7331

    vladik12 > PassCSKA 31 минуту назад

    В чем же?

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    Рейтинг: +13563

    Fusballer 39 минут назад

    Клопп падает всё ниже и ниже.

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    Рейтинг: +7331

    vladik12 > Fusballer 31 минуту назад

    Что он натворил?

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    Рейтинг: +13563

    Fusballer > vladik12 13 минут назад

    Поддерживает ЛГБТ.

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