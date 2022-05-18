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  • Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

18 мая 2022, 10:17
18

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал каминг-аут 17-летнего игрока «Блэкпула» Джека Дэниэлса.

«Прекрасно, что Дэниэлс настолько храбр. Я не мог поверить, что ему 17 лет. Он уже зрелый парень. Все футбольное сообщество поддержит его, я полностью уверен.

Мне понравилось сообщение Дэниэлса. Это хорошо, что он не хочет скрывать свою ориентацию. Я горжусь им. Это безумие, что в 2022 году каминг-аут превращается в такое событие, но это хорошее начало. Надеюсь, другие последуют примеру Дэниэлса и тоже сделают каминг-аут. Это было бы великолепно», – сказал Клопп.

  • АПЛ и FA тоже поддержали Дэниэлса.
  • «Блэкпул» выступает в Чемпионшипе.
  • В прошлом году каминг-аут сделал футболист из Австралии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Блэкпул Клопп Юрген
Комментарии (18)
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Fusballer
1652858448
Клопп падает всё ниже и ниже.
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Aldo.CSKA
1652858653
Юрген Юрген..... совсем дед поплыл
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Roman Rom
1652858904
Слово то какое придумали! Ну признался человек, что он ********, а другие такие же активные соратники поддержали, но как преподносят (до того, как прочитал эту статью, даже не знал, что означает слово каминг-аут).
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Вайвайнах
1652859116
Чувак в очко долбится а все его поддерживают,к черту эту европу
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"supermax"
1652861239
евромерзота поганая....пишите про 3.14дорасов на других сайтах
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Psih86
1652862611
Их лечить надо, а не гордиться ими.... Это жесть, лет так 20 назад сказали бы, что такое будет, ни за что не поверил бы !!!
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alp
1652862733
а зачем всем знать, что он п и д о р а с ? не понимаю я, в чем его надо поддерживать? блин, чувак, ты п и д ор, это так круууутооооо.. так чтоли?
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Боцман59rus
1652863781
_ вот это достижение!!!! ...всего в жизни добился паренек, можно поздравить.
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Azenkur
1652868044
Человек болен, а они радуются и восхваляют его. Радужные дибилоиды. В чем смелость то? В том что молодой человек парней целовать любит и на члене прыгать? Отморозки)
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Vitaga
1652882452
дурдом. как это можно восхвалять? таких больных необходимо изолировать
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