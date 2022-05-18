Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал каминг-аут 17-летнего игрока «Блэкпула» Джека Дэниэлса.

«Прекрасно, что Дэниэлс настолько храбр. Я не мог поверить, что ему 17 лет. Он уже зрелый парень. Все футбольное сообщество поддержит его, я полностью уверен.

Мне понравилось сообщение Дэниэлса. Это хорошо, что он не хочет скрывать свою ориентацию. Я горжусь им. Это безумие, что в 2022 году каминг-аут превращается в такое событие, но это хорошее начало. Надеюсь, другие последуют примеру Дэниэлса и тоже сделают каминг-аут. Это было бы великолепно», – сказал Клопп.

АПЛ и FA тоже поддержали Дэниэлса.

«Блэкпул» выступает в Чемпионшипе.

В прошлом году каминг-аут сделал футболист из Австралии.

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