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АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут

Английская Премьер-лига обратилась к 17-летнему полузащитнику «Блэкпула» Джеку Дэниэлсу, который накануне признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мы поддерживаем Джейка и верим, что футбол – игра для всех. Клубы и сообщества становятся сильнее, когда каждый чувствует радушный прием и на поле, и за его пределами.

Все мы должны сделать все возможное, чтобы это реализовать, именно поэтому нужно выступать против дискриминации и в поддержку ЛГБТК+ сообщества», – говорится в заявлении АПЛ.

Также футболиста, совершившего каминг-аут, поддержала Футбольная ассоциация Англии.

«Джейк, ты источник вдохновения для всех нас, и мы полностью поддерживаем твое решение открыто рассказать об этом.

Футбол – игра для всех, в его основе лежит разнообразие, и это крайне положительный шаг, так как мы стремимся построить инклюзивную игру, которой все сможем гордиться», – отметили в ФА.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии5
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    Рейтинг: +291

    Nikita Suarez 1 час назад

    Тридварасы…

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    Рейтинг: +1308

    aubergine 1 час назад

    В европке скоро дойдёт до того, что разнополые отношения станут редкостью. Дебилы б..!

    0
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    Рейтинг: +13555

    Fusballer 2 часа назад

    А сношение на поле когда им уже разрешат?

    0
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    Рейтинг: +222

    Боратти 2 часа назад

    Прям как комплектация: ЛГБТ, ЛГБТК, ЛГБТК+. Гы-гы-гы!

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    Рейтинг: +7107

    серега кашин 2 часа назад

    ну там любят пид....осню, это в их стиле

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