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  • АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут

АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут

17 мая 2022, 14:14
5

Английская Премьер-лига обратилась к 17-летнему полузащитнику «Блэкпула» Джеку Дэниэлсу, который накануне признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Мы поддерживаем Джейка и верим, что футбол – игра для всех. Клубы и сообщества становятся сильнее, когда каждый чувствует радушный прием и на поле, и за его пределами.

Все мы должны сделать все возможное, чтобы это реализовать, именно поэтому нужно выступать против дискриминации и в поддержку ЛГБТК+ сообщества», – говорится в заявлении АПЛ.

Также футболиста, совершившего каминг-аут, поддержала Футбольная ассоциация Англии.

«Джейк, ты источник вдохновения для всех нас, и мы полностью поддерживаем твое решение открыто рассказать об этом.

Футбол – игра для всех, в его основе лежит разнообразие, и это крайне положительный шаг, так как мы стремимся построить инклюзивную игру, которой все сможем гордиться», – отметили в ФА.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Блэкпул
Комментарии (5)
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серега кашин
1652787780
ну там любят пид....осню, это в их стиле
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Fusballer
1652788615
А сношение на поле когда им уже разрешат?
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aubergine
1652789929
В европке скоро дойдёт до того, что разнополые отношения станут редкостью. Дебилы б..!
Ответить
Nikita Suarez
1652790202
Тридварасы…
Ответить
Psih86
1652808254
Бегает на мужские жопы пялиться:)))
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