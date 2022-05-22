Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал каминг-аут 17-летнего игрока «Блэкпула» Джека Дэниэлса.
«Надеюсь, в будущем это не будет считаться неожиданной новостью. Это большая цель для общества.
Поздравляю, это мужественно. Это непросто. Я надеюсь, что через несколько лет люди смогут нормально выражать свою сексуальность или свои чувства», – цитирует Гвардиолу «Чемпионат» со ссылкой на ВВС.
- АПЛ и FA тоже поддержали Дэниэлса.
- «Блэкпул» выступает в Чемпионшипе.
- В прошлом году каминг-аут сделал футболист из Австралии.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»