Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал каминг-аут 17-летнего игрока «Блэкпула» Джека Дэниэлса.

«Надеюсь, в будущем это не будет считаться неожиданной новостью. Это большая цель для общества.

Поздравляю, это мужественно. Это непросто. Я надеюсь, что через несколько лет люди смогут нормально выражать свою сексуальность или свои чувства», – цитирует Гвардиолу «Чемпионат» со ссылкой на ВВС.

АПЛ и FA тоже поддержали Дэниэлса.

«Блэкпул» выступает в Чемпионшипе.

В прошлом году каминг-аут сделал футболист из Австралии.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?