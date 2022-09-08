За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

Умерла королева Елизавета II. Это случилось 8 сентября: по заявлению членов королевской семьи, это произошло в ее резиденции в Шотландии. В официальном сообщении сайта Букингемского дворца сказано: «Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем».

Смерть Елизаветы II – важное и скорбное событие для всей Великобритании. Оно касается и футбола: множество звезд, лига и команды уже высказали свои соболезнования. Королева Елизавета II и футбол – два связанных друг с другом явления. Они породили одну из главных загадок современной Великобритании: за кого же болела Елизавета II.

Как королева познакомилась с футболом: пошла на финал Кубка Англии, где общалась со Стэнли Мэтьюзом

В 1953 году королева Елизавета II благодаря своим советникам запустила процесс сближения с народом: она появлялась в театрах, на выступлениях известных певцов, но главным ее решением в этом деле был поход на финал Кубка Англии-1953. Тогда на «Уэмбли», на котором «Блэкпул» обыграл «Болтон» 4:3, пришли более сотни тысяч человек. Британские газеты писали, что ажиотаж создал первый поход на футбол Елизаветы II.

Елизавета сидела в одной ложе с руководителями клубов и политиками, в шаговой доступности были болельщики. Она не отказывала никому в разговоре, была улыбчивой и постоянно махала всем рукой. Журналисты The Telegraph, которые провели с ней все полтора часа, писали:

«Королева Елизавета II была крайне заинтересованной в происходящем на поле. К удивлению многих, она отлично знала правила игры и на расстоянии могла различить некоторых футболистов. После матча королева наградила жетонами футболистов «Блэкпула», но особенно разговорилась с главной звездой команды – Стэнли Мэтьюзом.

Мэтьюз был первым игроком, который действительно понравился ей на поле. После награждения она получила от Мэтьюза приглашение присоединиться к праздничной вечеринке, но отклонила его. Монарх – это монарх, футболисты должны праздновать достижения отдельно от королевы».

Тот поход на футбол породил миф, что Елизавета II действительно болеет за футбольный клуб. Она много опровергала это и пошла на стадион только спустя 13 лет

Через месяц после похода на финал Кубка Англии в газете Daily Mail вышла короткая заметка, в которой было сказано:

«Неудивительно, что «Блэкпул» стал популярнее по всей Англии. За этот клуб болеет королева. Это связано с некоторыми дружескими отношениями со Стэнли Мэтьюзом. Они иногда обмениваются письмами».

Спустя неделю представители Букингемского дворца опровергли эту теорию через The Telegraph. Правда, болельщики завелись после заметки и действительно многие годы спорили, за кого действительно болеет их королева. Очень часто она избегала вопросов об этом. Лишь в 1960-м сказала о футбольных предпочтениях: «Честно говоря, было бы очень странно с моей стороны назвать какую-то конкретную команду. Я не хочу делать это. Я просто люблю футбол: это часть культуры и истории Великобритании».

Пока люди строили различные теории, за кого же действительно болеет Елизавета II, шли годы. Ее второй поход на футбол случился спустя 13 лет после – в 1966-м она сходила на матч-открытие и финал ЧМ.

Так за кого все же болеет ЧМ: журналисты разгадывают эту загадку более 50 лет, но так ни к чему и не пришли

В королевской семье с точки зрения футбольных предпочтений все довольно прозрачно. Принц Уильям любят «Астон Виллу», о чем говорил в некоторых интервью. Принц Чарльз любит «Бернли»: знаком с легендами и дружит с руководством. Про Гарри неизвестно точно, но, по сообщениям инсайдеров, близких к Букингемскому дворцу, он – болельщик «Арсенала».

А за кого же болела Елизавета II? Вот это очень большая загадка. Долгое время были абсолютно разные теории:

• «Миллуолл». Автор теории – снова Daily Mail. Позже ее опровергли другие медиа.

• Рядом ползали истории о любви Елизаветы II к «Вест Хэму». Логика такая: раз не «Миллуолл», то точно злейший враг. The Mirror называл другую причину любви Елизаветы II к «Вест Хэму»: один из членов ее семьи – болельщик «Миллуолла», который ей никогда не нравился из-за фанатов.

Источник из Виндзорского замка говорил той же газете Daily Mail: «На публике Елизавета II всегда хотела быть нейтральной. Некоторые люди из королевской семьи были шокированы слухами о ее любви к «Вест Хэму»: она никогда не была его фанаткой».

• «Блэкпул». Но эту информацию опроверг Стэнли Мэтьюз: «Я много говорил с королевой о футболе и даже спрашивал, за кого она болеет. Она поведала мне эту тайну, но я никогда и никому не раскрою ее».

• «Арсенал». И с этим клубом связаны множество историй. Во-первых, «Арсенал» – первая команда, которую Елизавета II пригласила в Букингемский дворец – это случилось в 2006 году, спустя несколько месяцев после открытия «Эмирейтс».

Чуть позже Сеск Фабрегас сказал в интервью испанскому радио: «Она [Елизавета II] точно знала, кто я такой. Мы немного поболтали, обсудили короля Испании. А потом она призналась нам, что давно болеет за «Арсенал» и очень рада видеть нас».

Пожалуй, «Арсенал» – лидер слухов, за кого болеет. Mirror в 2007 году писал, что перед походом команды в Букингемский дворец журналисты многих медиа пробовали подкупить рабочих, чтобы те записывали фразы из личных бесед на диктофоны или предоставляли доказательства, что Елизавета II болеет именно за «Арсенал». Но ничего, кроме официальных фото с той встречи и комментариев действующих лиц они не получили.

Одним из игроков, поговоривших с журналистами о походе в Букингемский дворец, был Тьерри Анри. Его тоже спрашивали о клубной принадлежности королевы. Он отвечал сдержанно: «Я не знаю. Важно лишь то, что она была приветлива ко всем нам. Мы много общались, обсуждали футбол, но никто не затрагивал тему любимого клуба. Это неприлично. Она просто добра ко всем».

Текст: Илья Егоров

Фото: imago sportfotodienst, Keystone Press Agency/Global Look Press