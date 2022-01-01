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Блэкпул
Расписание
€ 13 млн
Блэкпул - расписание матчей
Блэкпул
Англия. Первая лига
Стадион:
Блумфилд Роад
Сайт:
http://www.blackpoolfc.co.uk/
Тренер:
Стив Брюс
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Блэкпул
- : -
Плимут Аргайл
26.09 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Блэкпул
03.10 | 17:00
Блэкпул
- : -
Лестер
10.10 | 17:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Блэкпул
17.10 | 17:00
Лейтон Ориент
- : -
Блэкпул
20.10 | 21:45
Блэкпул
- : -
Милтон Кинс Донс
24.10 | 17:00
Блэкпул
- : -
Мэнсфилд Таун
01.11 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Блэкпул
14.11 | 18:00
Уимблдон
- : -
Блэкпул
21.11 | 15:30
Блэкпул
- : -
Уиган Атлетик
28.11 | 18:00
Стивенидж
- : -
Блэкпул
01.12 | 22:45
Блэкпул
- : -
Лутон Таун
12.12 | 18:00
Оксфорд
- : -
Блэкпул
19.12 | 18:00
Блэкпул
- : -
Бертон Альбион
26.12 | 18:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Блэкпул
29.12 | 22:45
Блэкпул
- : -
Брэдфорд Сити
01.01 | 18:00
Блэкпул
- : -
Донкастер Роверс
08.01 | 23:00
Бертон Альбион
- : -
Блэкпул
16.01 | 18:00
Блэкпул
- : -
Лейтон Ориент
19.01 | 22:45
Милтон Кинс Донс
- : -
Блэкпул
23.01 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Блэкпул
30.01 | 18:00
Блэкпул
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
06.02 | 18:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Блэкпул
09.02 | 22:45
Блэкпул
- : -
Барнсли
13.02 | 18:00
Блэкпул
- : -
Рединг
20.02 | 18:00
Бромли
- : -
Блэкпул
27.02 | 18:00
Блэкпул
- : -
Уимблдон
06.03 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Блэкпул
13.03 | 18:00
Блэкпул
- : -
Стокпорт Каунти
20.03 | 18:00
Уиган Атлетик
- : -
Блэкпул
26.03 | 18:00
Донкастер Роверс
- : -
Блэкпул
29.03 | 17:00
Блэкпул
- : -
Оксфорд
03.04 | 17:00
Брэдфорд Сити
- : -
Блэкпул
10.04 | 17:00
Блэкпул
- : -
Хаддерсфилд Таун
13.04 | 21:45
Блэкпул
- : -
Ноттс Каунти
17.04 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Блэкпул
24.04 | 17:00
Блэкпул
- : -
Кембридж Юнайтед
27.04 | 21:45
Лестер
- : -
Блэкпул
01.05 | 17:00
Блэкпул
- : -
Стивенидж
08.05 | 14:30
Лутон Таун
- : -
Блэкпул
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