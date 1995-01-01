Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023)
Англия. Чемпионшип (2022/2023) Англия. Чемпионшип (2022/2023)
|36 тур
|11 марта, суббота
|15:30
|Бристоль Сити
|Блэкпул
|37 тур
|14 марта, вторник
|22:45
|Блэкпул
|Куинз Парк Рейнджерс
|41 тур
|10 апреля, понедельник
|17:00
|Лутон Таун
|Блэкпул
|42 тур
|15 апреля, суббота
|17:00
|Блэкпул
|Уиган Атлетик
|43 тур
|18 апреля, вторник
|21:45
|Блэкпул
|Вест Бромвич
|44 тур
|22 апреля, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|Блэкпул
|46 тур
|8 мая, понедельник
|17:00
|Норвич Сити
|Блэкпул