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Англия. Первая лига
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Блэкпул
Состав
€ 13 млн
Блэкпул - состав команды
Блэкпул
Англия. Первая лига
Стадион:
Блумфилд Роад
Сайт:
http://www.blackpoolfc.co.uk/
Тренер:
Стив Брюс
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Пикок-Фаррел Бэйли
Вра
29
€ 0.9 млн
23
Саутвуд Люк
Вра
28
€ 0.2 млн
24
Уолтерс Ройлль
Защ
21
€ 2.5 млн
28
Уильямс Джордан
Защ
26
€ 0.8 млн
4
Кейси Оливер
Защ
25
€ 0.75 млн
32
Ирл Джош
Защ
27
€ 0.65 млн
15
Коулсон Хэйден
Защ
28
€ 0.4 млн
2
Лайонс Энди
Защ
26
€ 0.375 млн
26
Манро Финли
Защ
21
€ 0.25 млн
3
Zachary Ashworth
Защ
-
7
Кларксон Лейтон
Пол
24
€ 0.7 млн
10
Хонимэн Джордж
Пол
32
€ 0.5 млн
8
Морган Алби
Пол
26
€ 0.35 млн
17
Karoy Anderson
Пол
-
12
Йетс Джерри
Нап
29
€ 1.3 млн
18
Тейлор Дэйл
Нап
22
€ 0.6 млн
14
Блоксхэм Том
Нап
23
€ 0.6 млн
11
Боулер Джош
Нап
27
€ 0.6 млн
9
Эннис Найл
Нап
27
€ 0.6 млн
21
Обафеми Майкл
Нап
26
€ 0.6 млн
19
Чарльз Дион
Нап
30
€ 0.5 млн
21
Нисканен Илмари
Нап
28
€ 0.5 млн
22
Хэмилтон Си-Джей
Нап
31
€ 0.3 млн
20
Michael Ihiekwe
Нап
-
5
Fraser Horsfall
Нап
-
6
Jordan Brown
Нап
-
41
Billy Whaite
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 4, нападающих: 13
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