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    Кубок английской лиги. «Челси» обыграл «Дерби», «Арсенал» выиграл у «Блэкпула», в матче два удаления

    «Челси» обыграл «Дерби Каунти» в матче 1/8 финала Кубка Англии со счетом 3:2. Два мяча футболисты «Дерби» забили в свои ворота.

    «Арсенал» обыграл «Блэкпул» со счетом 2:1. На 57-й минуте встречи у лондонцев был удален полузащитник Маттео Гюэндузи, на 66-й у «Блэкпула» был удален защитник Поди О’Коннор.

    В другом матче «Вест Хэм» проиграл «Тоттенхэму» – 1:3.

    Кубок английской лиги. 1/8 финала

    Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сон, 17; 0:2 – Сон, 54; 1:2 – Перес, 71; 1:3 – Льоренте, 75.

    Челси – Дерби Каунти – 3:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Томори (в свои ворота), 5; 1:1 – Марриотт, 9; 2:1 – Кио (в свои ворота), 21; 2:2 – Уогхорн, 27; 3:2 – Фабрегас, 41.

    Арсенал – Блэкпул – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лихтштайнер, 33; 2:0 – Смит-Роу, 50; 2:1 – О’Коннор, 66.

    Удаления: Гюэндузи, 57 – О’Коннор, 84.

    Календарь Кубка английской лиги

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2018 00:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 ноября 2018, 05:54

      Фавориты пропетляли

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