Артета отреагировал на поражение «Арсенала» в финале Кубка лиги

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги финального матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Мне больно, особенно за наших игроков и болельщиков, потому что мы очень хотели сегодня завоевать этот трофей. Это были два совершенно разных тайма, особенно первый, когда, думаю, мы были лучше соперника и имели два лучших момента в матче. Мы этим не воспользовались. Нужно отдать им должное за то, что они сделали. Очень грустный день.

[О том, жалеет ли он, что выпустил вратаря Кепу Аррисабалагу в стартовом составе]. Я принял решение перед игрой, исходя из того, что он делал на протяжении всего сезона, а также из того, что он играл в этом турнире и помог нам оказаться там, где мы сейчас. Было бы очень несправедливо выбрать кого-то другого.

[О завершении беспроигрышной серии «Арсенала»]. У нас было восемь потрясающих месяцев. Сегодняшний день – разочарование. Нам нужно использовать этот огонь внутри в ближайшие два месяца, чтобы провести невероятный сезон», – сказал Артета.