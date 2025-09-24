Слот раскритиковал игрока «Ливерпуля» за удаление: «Бессмыслица и глупость»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал нападающего Уго Экитике за удаление в матче Кубка лиги с «Саутгемптоном» (2:1). Француз получил вторую желтую карточку в матче после того, как забил победный гол на 85-й минуте.

«Это было бессмыслицей и глупостью. Первая желтая карточка уже была бессмысленной и в какой-то степени глупой, потому что нужно контролировать свои эмоции.

Я знаю, как тяжело быть центрфорвардом, когда защитник может делать почти всe, что ему вздумается. Но всегда лучше контролировать свои эмоции. А если не можешь, то делай это так, чтобы не получить жeлтую карточку.

Я сказал ему: «Если ты забиваешь в финале Лиги чемпионов на 87-й минуте, обыграв трех игроков и поразив верхний угол, я, наверное, могу понять, что ты думаешь: «Это все благодаря мне, что я сейчас сотворил?»

Но я старомоден, мне 47 лет. Я никогда не играл на таком уровне, но забил несколько голов, и если бы я забил такой гол, как этот, я бы развернулся, подошeл к Федерико Кьезе и сказал: «Этот гол – он из-за тебя, а не благодаря мне».

Само собой, это [удаление] было неразумно. Вы называете это глупостью, я тоже сразу назвал это глупостью», – сказал Слот.