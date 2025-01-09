Первый пост Бентанкура после потери сознания во время матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур опубликовал пост после потери сознания в матче с «Ливерпулем» (1:0).

Уругвайца заменили в 1-м тайме полуфинального матча Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

Он пытался сыграть головой после подачи углового, но не попал по мячу и рухнул на газон без сознания.

Футболист ни с кем не сталкивался, однако упал лицом вниз и не двигался. Его унесли на носилках.

«Все хорошо! Спасибо за сообщения! Поздравляю с победой, парни!» – написал уругваец в соцсети.

Фото: соцсети Родриго Бентанкура