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  • Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира

Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира

27 августа, 23:29

«Челси» обыграл «Лутон Таун» в 1/32 финала Кубка английской лиги.

Команда Хаби Алонсо одержала победу со счетом 2:0 благодаря двум голам после перерыва.

Дебютный мяч забил летний новичок синих Дэнни Уэлбек.

«Лутон Таун» тренирует бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир.

Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
Челси - Лутон Таун - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Д. Уэлбек, 50; 2:0 - Х. Одоффин, 79 (в свои ворота).
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Челси
Лутон Таун
Дэнни Уэлбек
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Майк Пендерс
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Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Лутон Таун Челси
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