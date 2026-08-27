Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира

«Челси» обыграл «Лутон Таун» в 1/32 финала Кубка английской лиги.
Команда Хаби Алонсо одержала победу со счетом 2:0 благодаря двум голам после перерыва.
Дебютный мяч забил летний новичок синих Дэнни Уэлбек.
«Лутон Таун» тренирует бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир.
Англия. Кубок лиги. 1/32 финала
Челси - Лутон Таун - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - Д. Уэлбек, 50; 2:0 - Х. Одоффин, 79 (в свои ворота).
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Челси
Лутон Таун
Дэнни Уэлбек
0%
Майк Пендерс
0%
Морган Роджерс
0%
Коул Палмер
0%
Эстевао
0%
Валентин Барко
0%
Рис Джеймс
0%
Пеп Чаваррия
0%
Максанс Лакруа
0%
Джош Ачампонг
0%
Мало Густо
0%
Йоррел Хато
0%
Педру Нету
0%
Ромео Лавиа
0%
Жуан Педро
0%
Джейми Гиттенс
0%
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J. Keeley
0%
Джо Джонсон
0%
Джордж Джонстон
0%
Benedict Benagr
0%
Харрисон Эшби
0%
Хаким Одоффин
0%
Лайам Уолш
0%
Emilio Lawrence
0%
Каллум Маршалл
0%
Кейси Палмер
0%
Gideon Kodua
0%
Jake Richards
0%
Harry Fox
0%
Исайя Джонс
0%
Devante Cole
0%
Нахки Уэллс
0%
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Источник: «Бомбардир»