Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили

«Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка английской лиги уступил «Кристал Пэлас». У «красных» шесть поражений в последних семи встречах.
Ливерпульцы с 79-й минуты были в меньшинстве после удаления Амара Налло.
В следующий раунд прошли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».
Англия. Кубок лиги. 1/8 финала
Арсенал - Брайтон - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 - И. Нванери, 57; 2:0 - Б. Сака, 76.
Ливерпуль - Кристал Пэлас - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - И. Сарр, 41; 0:2 - И. Сарр, 45; 0:3 - Й. Пино, 88.
Удаления: A. Nallo , 79 - нет.
Суонси - Манчестер Сити - 1:3 (1:1)
Голы: 1:0 - Г. Франку, 12; 1:1 - Ж. Доку, 39; 1:2 - О. Мармуш, 77; 1:3 - Р. Шерки, 90+3.
Вулверхэмптон - Челси - 3:4 (0:3)
Голы: 0:1 - А. Сантос, 5; 0:2 - Т. Джордж, 15; 0:3 - Эстевао, 41; 1:3 - Т. Арокодаре, 48; 2:3 - Д. Меллер Вольфе, 73; 2:4 - Д. Гиттенс, 89; 3:4 - Д. Меллер Вольфе, 90+1.
Удаления: нет - Л. Делап, 86 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»