Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили

«Ливерпуль» в 1/8 финала Кубка английской лиги уступил «Кристал Пэлас». У «красных» шесть поражений в последних семи встречах.

Ливерпульцы с 79-й минуты были в меньшинстве после удаления Амара Налло.

В следующий раунд прошли «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».