Претенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards

3 декабря, 12:53
1

Названы претенденты на получении премии лучшему игроку 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

В шорт-лист из 15 футболистов включены: Усман Дембеле, Десир Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Роберт Левандовски, Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Коул Палмер («Челси») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).

  • Церемония вручения наград Globe Soccer Awards пройдет в Дубае 28 декабря.
  • В 2024 году приз получил вингер «Реала» Винисиус.

Источник: страница Globe Soccer Awards в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Ливерпуль Челси Реал Манчестер Сити Барселона ПСЖ Левандовски Роберт Салах Мохамед Дембеле Усман Мбаппе Килиан Хакими Ашраф Рафинья Винисиус Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Палмер Коул Витинья Педри Мендеш Нуну Дуэ Десир Ямаль Ламин
Skull_Boy
1764757110
Я бы отдал Палмеру, который в "одиночку" Челси тащит
Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости
01:20
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
00:48
Корнеев дал совет ЦСКА, как поступить с Челестини
00:34
1
Мостовой рассказал, каким будет матч «Спартак» – «Динамо»
00:04
1
Назван лучший игрок ЧМ-2026
Вчера, 23:49
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
Вчера, 23:40
Тюкавин пригрозил уходом из футбола
Вчера, 23:28
3
Модрич: «Милан» – это шаг назад по сравнению с «Реалом»
Вчера, 23:00
5
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
Вчера, 22:08
1
Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин»
Вчера, 22:40
10
Защитник «Реала» Трент выбыл на длительный срок из-за травмы
Вчера, 16:27
Два игрока «Реала» получили травмы в матче с «Атлетиком»
Вчера, 13:14
Алонсо прокомментировал первую победу «Реала» в Примере за 4 матча
Вчера, 08:30
У Мбаппе 25 голов в 20 матчах сезона – лишь один игрок «Реала забивал столько же
3 декабря
1
Примера. «Реал» разгромил «Атлетик», у Мбаппе 2+1
3 декабря
1
ФотоTransfermarkt указал депрессию в качестве травмы защитника «Барселоны»
3 декабря
1
В «Барселоне» высказались о возвращении Месси
3 декабря
ФотоПретенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards
3 декабря
1
Основной полузащитник «Барселоны» получил травму
3 декабря
Стало известно, уволит ли «Реал» Алонсо при неудаче в матче с «Атлетиком»
3 декабря
Симеоне назвал игрока «Барселоны», который достоин «Золотого мяча»
3 декабря
1
Флик прокомментировал игру «Барселоны» с «Атлетико»
3 декабря
1
Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка
3 декабря
4
«Барселона» приняла решение по 37-летнему Левандовски
2 декабря
ФотоЯмаль выложил провокационное фото перед матчем с «Атлетико»
2 декабря
1
Ямаль рассказал о своих проблемах из-за известности в 18 лет
2 декабря
«Реал», «Барселона» и «МЮ» поборются за игрока сборной Германии
2 декабря
Капитан «Барсы» попросил у клуба время на психологическое восстановление
2 декабря
4
Ямаль назвал лучшего футболиста всех времен: «Проявлю уважение, если встретимся»
1 декабря
1
Винисиус опоздал на сегодняшнюю тренировку «Реала»
1 декабря
Алонсо прокомментировал ничью «Реала» с «Жироной»
1 декабря
1
Примера. «Реал» не смог победить команду из зоны вылета – у мадридцев три ничьих подряд
1 декабря
7
Примера. «Сосьедад» прервал беспроигрышную серию в матчах с участием Захаряна
30 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом» (3:1) и возглавила таблицу, у Ольмо дубль
29 ноября
Боатенг признался, что «Барселона» не могла подписать его без одобрения Месси
29 ноября
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста «Реала» 2000-х: «Он играл для команды, а не фанатов»
28 ноября
8
Назван игрок, футболки с фамилией которого продавались чаще всего в 2025-м
28 ноября
2
