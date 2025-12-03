Претенденты на звание лучшего игрока 2025 года от Globe Soccer Awards

Названы претенденты на получении премии лучшему игроку 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

В шорт-лист из 15 футболистов включены: Усман Дембеле, Десир Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Витинья (все – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус, Килиан Мбаппе (оба – «Реал»), Роберт Левандовски, Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Коул Палмер («Челси») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).