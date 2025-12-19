В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пока не принял решение о заключении нового контракта с клубом.
Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Каталонцы хотят продлить его до лета 2028-го.
Немец готов вернуться к переговорам только в конце сезона из-за мартовских выборов президента в «Барсе».
Если Жоан Лапорта продолжит руководить клубом, а команда добьется поставленных целей, то Флик согласится продлить контракт.
- Тренер возглавил «Барселону» в 2024 году.
- В дебютном сезоне он привел команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.
- В текущем розыгрыше Примеры они лидируют, опережая «Реал» на 4 очка.
Источник: Mundo Deportivo