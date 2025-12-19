Введите ваш ник на сайте
В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»

Вчера, 20:20
2

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пока не принял решение о заключении нового контракта с клубом.

Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Каталонцы хотят продлить его до лета 2028-го.

Немец готов вернуться к переговорам только в конце сезона из-за мартовских выборов президента в «Барсе».

Если Жоан Лапорта продолжит руководить клубом, а команда добьется поставленных целей, то Флик согласится продлить контракт.

  • Тренер возглавил «Барселону» в 2024 году.
  • В дебютном сезоне он привел команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании.
  • В текущем розыгрыше Примеры они лидируют, опережая «Реал» на 4 очка.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Флик Ханс-Дитер
Комментарии (2)
АК 68
1766166156
Потому что на горизонте Стас появился, знает, что ему из Барсы уже звонили. Флик понял, что с ним тягаться бесполезно, бестолку продлевать контракт, всё равно уволят.
Ответить
zigbert
1766208592
Продлит,особенно если внутри команды хорошая атмосфера. Да и по игре Барселона не испытывает особых проблем.
Ответить
