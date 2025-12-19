В Испании раскрыли, почему Флик не продлевает контракт с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пока не принял решение о заключении нового контракта с клубом.

Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года. Каталонцы хотят продлить его до лета 2028-го.

Немец готов вернуться к переговорам только в конце сезона из-за мартовских выборов президента в «Барсе».

Если Жоан Лапорта продолжит руководить клубом, а команда добьется поставленных целей, то Флик согласится продлить контракт.