Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после домашнего матча 24-го тура Примеры с «Реал Сосьедад» (4:1) высказался об игре вингера команды Винисиуса.

– Вы видели сегодня Винисиуса в его лучшей форме?

– Я вижу великолепного Винисиуса уже целый месяц, и не только в этом матче. Он играет на очень высоком уровне, меняя ход игры. Для меня он игрок, который выходит за рамки статистики, способный переломить ход матча.

Он парень с огромным сердцем и отличный товарищ по команде. Нам повезло, что он у нас есть.