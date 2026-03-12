Лапорта – о судьях: «Они не помогут «Барселоне» никогда»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что судьи никогда не помогают его команде в Ла Лиге.
«В этой лиге нам приходится сражаться против всего и всех. Они не помогут нам никогда», – сказал Лапорта.
- Лапорта официально покинул свой пост 9 февраля этого года, но баллотируется на новый срок.
- Он был президентом клуба с 2021 года, а до этого в 2003–2010 годах.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании в этом сезоне с 67 очками после 27 туров. Отрыв от «Реала» составляет 4 очка.
