Известен первый летний трансфер «Барселоны» – за 70 миллионов

«Барселона» уже работает по летнему трансферному окну.

Первым летним трансфером каталонцев должен стать форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, сообщает The Touchline в соцсети Х.

Сумма сделки составит 70 миллионов евро. Ее оформят после чемпионата мира-2026. Игрок хочет в «Барсу», поскольку у нее есть шансы на трофеи.