Известен первый летний трансфер «Барселоны» – за 70 миллионов

«Барселона» уже работает по летнему трансферному окну.
Первым летним трансфером каталонцев должен стать форвард «Атлетико» Хулиан Альварес, сообщает The Touchline в соцсети Х.
Сумма сделки составит 70 миллионов евро. Ее оформят после чемпионата мира-2026. Игрок хочет в «Барсу», поскольку у нее есть шансы на трофеи.
- В этом сезоне Альварес забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 34 матчах.
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.
- Летом «Атлетико» не продал Хулиана «Арсеналу».
Источник: «Бомбардир»