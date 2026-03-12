Мажич ответил, будут ли в РПЛ публиковать переговоры арбитров и ВАР

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич призвал не ждать публикацию переговоров арбитров. Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч Премьер».

– Можно ли у нас какие-то переговоры судей ВАР с арбитром выдать в эфир?

– По этой теме в России было очень много вопросов. Но ФИФА не открывает это по регламенту. По протоколу это невозможно – такие записи используются только для обучения в других странах. То же самое и в УЕФА: там никогда не публиковали разговоры между ВАР и судьями в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В нескольких странах на судей оказывается очень большое давление, поэтому там начали публиковать переговоры арбитров. Я поговорил со знакомыми судьями из Испании и Англии – это создало большую проблему. Сейчас там обсуждают, какое слово они использовали, сказали ли что-то медленнее или быстрее и так далее. Когда разбирают один момент, их начинают спрашивать и о других эпизодах. С каждым туром будет накапливаться все больше вопросов.

– Пока вы не хотите публиковать переговоры между судьями?

– Сейчас нет. Мы на связи с ФИФА и УЕФА. На чемпионате мира этого на 100% не будет.