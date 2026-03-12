Назван самый недооцененный игрок в мире

Трент Александер-Арнольд, защитник «Реала», назвал полузащитника Федерико Вальверде самым недооцененным футболистом в мире.

Александер-Арнольд высказался о Вальверде после победы «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором уругваец оформил хет-трик.

«Многие, когда прошла жеребьевка и перед этой игрой, особенно с учетом того, как мы играли, ожидали, что нас сегодня разнесут. Это показывает, что независимо от травм и от того, какие игроки выходят на поле, у нас есть менталитет. Этот турнир очень много значит для этого клуба, и мы это понимаем. Мы вышли на поле, болельщики нас так поддерживали, и в первом тайме мы идеально выполнили план на игру.

Люди будут говорить, что они фавориты, исходя из результатов и того, как играли обе команды, и это может быть правдой. Но это плей-офф Лиги чемпионов, здесь любой может обыграть любого. Перед матчем у нас был план, и мы забили много голов», – сказал защитник «Реала» Трент.

«Я пел ему дифирамбы несколько недель назад, но мне снова не хватает слов, чтобы описать его. Он – самый недооцененный футболист на планете, и так было годами. Я восхищался его игрой еще до того, как перешел сюда, потому что в нем нет изъянов.

Нет ничего, чего он не умеет. Его энергия просто огромна. Он никогда не ноет, он просто продолжает играть, он доводит себя до предела матч за матчем, и это потрясающее качество. Согласится кто-то или нет, он точно находится в высшей категории полузащитников в мире, и так было годами», – заявил Александер-Арнольд.