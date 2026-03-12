Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Назван самый недооцененный игрок в мире

12 марта, 21:58
1

Трент Александер-Арнольд, защитник «Реала», назвал полузащитника Федерико Вальверде самым недооцененным футболистом в мире.

Александер-Арнольд высказался о Вальверде после победы «Реала» над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором уругваец оформил хет-трик.

«Многие, когда прошла жеребьевка и перед этой игрой, особенно с учетом того, как мы играли, ожидали, что нас сегодня разнесут. Это показывает, что независимо от травм и от того, какие игроки выходят на поле, у нас есть менталитет. Этот турнир очень много значит для этого клуба, и мы это понимаем. Мы вышли на поле, болельщики нас так поддерживали, и в первом тайме мы идеально выполнили план на игру.

Люди будут говорить, что они фавориты, исходя из результатов и того, как играли обе команды, и это может быть правдой. Но это плей-офф Лиги чемпионов, здесь любой может обыграть любого. Перед матчем у нас был план, и мы забили много голов», – сказал защитник «Реала» Трент.

«Я пел ему дифирамбы несколько недель назад, но мне снова не хватает слов, чтобы описать его. Он – самый недооцененный футболист на планете, и так было годами. Я восхищался его игрой еще до того, как перешел сюда, потому что в нем нет изъянов.

Нет ничего, чего он не умеет. Его энергия просто огромна. Он никогда не ноет, он просто продолжает играть, он доводит себя до предела матч за матчем, и это потрясающее качество. Согласится кто-то или нет, он точно находится в высшей категории полузащитников в мире, и так было годами», – заявил Александер-Арнольд.

  • Вальверде в пятницу также принес «Реалу» победу над «Сельтой», забив решающий мяч в матче Ла Лиги.
  • Мадридский клуб идет в чемпионате Испании в четырех очках от «Барселоны».
  • Вальверде принадлежит «Реалу» с 2016 года.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Уругвай. Примера Реал Александер-Арнольд Трент Вальверде Федерико
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1773343186
Зе Болотный самый недооценённый.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 