Российский игрок в чемпионате Израиля сменил клуб

Защитник Григорий Морозов перешел из «Бейтара» в «Маккаби Нетания».

Россиянин с помощью своего агента Ярона Барнеса договорился о контракте на 2 года с новым клубом.

«Добро пожаловать, бриллиант, и удачи! 💛💎» – говорится в сообщении «Маккаби Нетания».

За «Бейтар» россиянин выступал с 2023 года, когда перешел из «Целе». В том же году он выиграл с клубом Кубок Израиля.