Российский игрок в чемпионате Израиля сменил клуб

Защитник Григорий Морозов перешел из «Бейтара» в «Маккаби Нетания».
Россиянин с помощью своего агента Ярона Барнеса договорился о контракте на 2 года с новым клубом.
«Добро пожаловать, бриллиант, и удачи! 💛💎» – говорится в сообщении «Маккаби Нетания».
За «Бейтар» россиянин выступал с 2023 года, когда перешел из «Целе». В том же году он выиграл с клубом Кубок Израиля.
- 31-летний Морозов в минувшем сезоне провел за «Бейтар» 31 матч, забил 3 гола и сделал 3 ассиста, став с клубом вице-чемпионом Израиля.
- «Маккаби Нетания» в чемпионате Израиля-2025/26 стал 7-м. Клуб имеет прозвище «бриллианты».
- В России Морозов более всего известен по выступлениям за «Динамо», а также за «Уфу». В общей сложности он провел 93 матча в РПЛ.
- На счет футболиста также 3 матча за молодежную сборную России и 28 за юношеские сборные РФ.
Источник: страница «Маккаби Нетания» в соцсети X