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  • Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций

Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций

Вчера, 10:53

Защитник «Бейтара» Григорий Морозов забил гол в ворота «Сутьески» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Россиянин отправил победный мяч в ворота черногорского клуба на 51-й минуте.

Гол Морозова был третьим для «Бейтара» в этой встрече. Израильский клуб одержал победу со счетом 5:2, уступая 0:2 по ходу игры. В первом матче в гостях «Бейтар» также победил «Сутьеску» со счетом 2:1.

31-летний Морозов в прошлом выступал за молодежную сборную России, играл в РПЛ за «Динамо» и «Уфу». Он имеет двойное гражданство и заявлен на Лигу конференций по паспорту Израиля.

  • На прошлой неделе в первом матче 2-го отборочного раунда турнира голом отметился еще один россиянин Даниил Куликов, выступающий за «Пюник». В домашней игре с «Дьором» он забил победный гол для армянского клуба на 66-й минуте встречи. «Пюник» тогда одержал победу со счетом 2:1, но в ответном матче проиграл 1:3 и вылетел из турнира.
  • Ранее на стадии 1-го отборочного раунда еврокубков результативными действиями отметились три россиянина: вингер «Целе» Никита Иосифов забил 1 гол и отдал 1 передачу, полузащитники Александр Орехов («Торпедо-БелАЗ») и Артемий Гунько («Урарту») сделали по 1 ассисту.

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Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Пюник Сутьеска Бейтар Морозов Григорий Куликов Даниил
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