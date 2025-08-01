Российский игрок забил победный гол в матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций

Защитник «Бейтара» Григорий Морозов забил гол в ворота «Сутьески» в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Россиянин отправил победный мяч в ворота черногорского клуба на 51-й минуте.
Гол Морозова был третьим для «Бейтара» в этой встрече. Израильский клуб одержал победу со счетом 5:2, уступая 0:2 по ходу игры. В первом матче в гостях «Бейтар» также победил «Сутьеску» со счетом 2:1.
31-летний Морозов в прошлом выступал за молодежную сборную России, играл в РПЛ за «Динамо» и «Уфу». Он имеет двойное гражданство и заявлен на Лигу конференций по паспорту Израиля.
- На прошлой неделе в первом матче 2-го отборочного раунда турнира голом отметился еще один россиянин Даниил Куликов, выступающий за «Пюник». В домашней игре с «Дьором» он забил победный гол для армянского клуба на 66-й минуте встречи. «Пюник» тогда одержал победу со счетом 2:1, но в ответном матче проиграл 1:3 и вылетел из турнира.
- Ранее на стадии 1-го отборочного раунда еврокубков результативными действиями отметились три россиянина: вингер «Целе» Никита Иосифов забил 1 гол и отдал 1 передачу, полузащитники Александр Орехов («Торпедо-БелАЗ») и Артемий Гунько («Урарту») сделали по 1 ассисту.
Источник: «Бомбардир»