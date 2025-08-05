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  • Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков

Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков

Сегодня, 13:40

Нападающие Федор Чалов, Александр Кокорин и еще 10 российских футболистов заявлены на ближайшие матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Полный список россиян в 3-м раунде отбора в этих турнирах выглядит так:

Лига чемпионов

  • Егор Сорокин («Кайрат», защитник). 29-летний Сорокин провел 4 матча в 1-м и 2-м раундах отбора.

Лига Европы

  • Федор Чалов (ПАОК, нападающий). 27 лет.
  • Магомед Оздоев (ПАОК, полузащитник). 32-летний Оздоев становился со своим клуом чемпионом Греции в сезоне-2023/24.
  • Алексей Площадный («Ноа», вратарь). 21-летний Площадный в 4 матчах 1-го и 2-го раундов отбора Лиги чемпионов оставался в запасе.

Лига конференций

  • Александр Кокорин («Арис» Лимасол). 34-летний Кокорин сыграл в 2 матчах во 2-м отборочном раунде.
  • Юрий Гаврилов («Неман», полузащитник). 23-летний Гаврилов в 4 матчах 1-го и 2-го раундов отбора оставался в запасе.
  • Юрий Клочков («Неман», вингер). 26-летний Клочков был заявлен на 1-й и 2-й раунд квалификации, но отсутстовал в заявках на игры из-за травмы.
  • Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов провел 4 матча в 1-м и 2-м раунде отбора Лиги Европы, отметившись 1 голом и 1 передачей.
  • Ширак Бадалян («Арарат-Армения», вратарь). 19-летний Бадалян в 1 матче 2-го раунда отбора остался в запасе.
  • Григорий Морозов («Бейтар», защитник). 31-летний Морозов провел 2 матча во втором раунде отбора, забил 1 гол. Экс-игрок молодежной сборной России имеет двойное гражданство и заявлен на турнир по паспорту Израиля.
  • Александр Закарлюка («Левадия», полузащитник). 30-летний Закарлюка провел по 1 матчу в 1-м раунде отбора в Лиге чемпионов и 2-м раунде отбора Лиги конференций.
  • Аяз Гулиев («Сабах», полузащитник). 28-летний Гулиев был заявлен на матчи 1-го раунда квалификации в Лиге Европы, но на поле не выходил. Он провел 2 матча во 2-м раунде отбора Лиги конференций.

Первые матчи 3-го раунда отбора пройдут 5-7 августа, ответные – 12-14 августа.

Кипрский «Арис», за который играет Кокорин, встретится с греческим АЕКом, возглавляемым экс-главным тренером ЦСКА и «Локомотива» Марко Николичем. ПАОКу, в котором выступают Чалов и Оздоев, будет протоивостоять австрийский «Вольфсберг».

Другим клубам с российскими игроками достались следующие соперники: «Кайрат» встретится с братиславским «Слованом», «Ноа» – с «Линкольн Ред Импс», «Неман» – с «Клаксвиком», «Целе» – с «Лугано», «Арарат-Армения» – с пражской «Спартой», «Бейтар» – с «Ригой», «Левадия» – с «Дифферданжем», «Сабах» – с софийским «Левски».

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев, который был заявлен на 2-й раунд отбора Лиги чемпионов, не попал в заявку клуба на 3-й раунд.

Нападающий «Копенгагена» Герман Онугха не включен в заявку клуба на 3-й раунд квалификации ЛЧ, как и ранее на 2-й.

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин не включен в заявку клуба на 3-й раунда отбора Лиги Европы, но ранее был заявлен на 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига конференций Неман Сабах Бейтар Целе Арис Кайрат ПАОК Арарат-Армения Левадия Кокорин Александр Оздоев Магомед Морозов Григорий Закарлюка Александр Гулиев Аяз Сорокин Егор Чалов Федор Иосифов Никита Клочков Юрий
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