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Австрия. Бундеслига
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Вольфсберг
€ 6 млн
Вольфсберг
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Лаванттал-Арена
Сайт:
http://rzpelletswac.at/
Тренер:
Петер Пакульт
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Омония» – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.82
2025.08.28 08:48
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.06 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
2025.06.22 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
2025.05.26 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
2024.08.08 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
2022.07.28 07:31
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
2021.02.24 21:54
Видео
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
2021.02.24 21:13
2
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
2021.02.18 22:54
2
Бэйл отдал голевую передачу в составе «Тоттенхэма» впервые за 2855 дней
2021.02.18 22:25
Впервые в 21-м веке «Тоттенхэм» трижды забил в первом тайме матча плей-офф еврокубков
2021.02.18 22:18
«Тоттенхэм» объявил о переносе матча ЛЕ с «Вольфсбергом» в Будапешт. Он мог пройти в России
2021.02.13 09:46
2
Sport24: ЦСКА ждет запрос на проведение матча ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» на «ВЭБ-Арене»
2021.02.05 17:43
9
Матч ЛЕ «Вольфсберг» – «Тоттенхэм» может пройти в России
2021.02.05 13:37
10
Гончаренко – после вылета из Лиги Европы: «ЦСКА немного однобоко атакует»
2020.12.04 10:36
21
Гончаренко – о ЦСКА в Лиге Европы: «Если ты в трех домашних матчах не забиваешь – это катастрофа»
2020.12.03 23:55
17
Лига Европы. ЦСКА дома проиграл «Вольфсбергу» и вылетел из турнира
2020.12.03 22:44
119
Гончаренко сделал двойную замену в перерыве матча с «Вольфсбергом»
2020.12.03 22:05
2
Лига Европы. «Вольфсберг» открыл счет в матче с ЦСКА
2020.12.03 21:26
4
Ахметов, Влашич и Чалов – в старте ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»
2020.12.03 20:02
10
Лига Европы. ЦСКА примет «Вольфсберг»
2020.12.03 10:14
6
Фернандес, Кучаев и Дзагоев смогут сыграть с «Вольфсбургом»
2020.12.02 14:41
7
ЦСКА и «Вольфсберг» рассудит черногорец Дабанович
2020.12.02 12:50
В «Вольфсберге» восемь случаев заражения коронавирусом
2020.11.04 17:03
Фото
35-летний полузащитник «Вольфсберга» Линдль – лучший игрок недели в Лиге Европы
2020.10.30 17:57
Фото
Форвард ПСВ Мален – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ
2020.10.30 13:22
1
Видео
Гайч забил дебютный гол за ЦСКА
2020.10.23 08:50
9
Гончаренко – о ничьей с «Вольфсбергом»: «Качество поля мешало ЦСКА более остро сыграть в завершающей стадии»
2020.10.23 00:38
13
Лига Европы. ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Вольфсбергом»
2020.10.22 23:51
55
Васин, Влашич и Гайч – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Вольфсбергом»
2020.10.22 20:50
19
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