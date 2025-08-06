Введите ваш ник на сайте
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85

06 августа 2025 9:27
ПАОК - Вольфсберг
07 авг. 2025, четверг 20:30 | Лига Европы, 3 раунд
7 августа на стадионе «Тумба» в Салониках ПАОК примет австрийский «Вольфсберг» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Оба клуба активно провели летнюю подготовку и подходят к первому официальному еврокубковому матчу в сезоне в боевом настрое, несмотря на определенные слабости в обороне.

ПАОК

Греческий клуб традиционно силен дома – серия из пяти побед в родных стенах тому подтверждение. Однако на европейской арене у команды не всe гладко: три поражения подряд в Лиге Европы и нестабильная игра в защите. Показатель в 9 пропущенных мячей за 5 последних матчей говорит о системных проблемах в линии обороны.Тем не менее, атакующая линия ПАОКа работает эффективно. Команда забивает в каждом из последних 11 матчей, включая 3 мяча в ворота НЕК и 2 – в матче против «Олимпиакоса». Средний показатель – 1.80 гола за игру – делает коллектив опасным на своeм поле, особенно в условиях агрессивной поддержки трибун.

«Вольфсберг»

Австрийский клуб продолжает впечатлять в выездных встречах Лиги Европы – 8 матчей без поражений подряд на чужом поле. Летом команда успешно провела спарринги, включая победу над «Бешикташем» (3:2), что подчеркивает атакующий потенциал. В последних 5 матчах «Вольфсберг» забил 10 мячей – в среднем по 2 за игру.Однако оборона команды далека от идеала: 8 пропущенных голов за тот же отрезок, включая 2 в последней игре с «Альтахом». В 6 из 8 последних встреч команда пропускала, и даже более слабые соперники, как клуб из региональной лиги, находили путь к воротам.

Факты о командах

ПАОК

  • Победа в 5 последних матчах на своeм поле
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

«Вольфсберг»

  • Не проигрывает в 8 выездных матчах ЛЕ подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 победы за последние 4 встречи
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
0.5
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг

Прогноз на матч ПАОК – «Вольфсберг»

Обе команды подходят к матчу с сильной атакой и уязвимой обороной, что делает вероятность результативной игры высокой. ПАОК силен дома, но «Вольфсберг» умеет играть на выезде, особенно в еврокубках. Учитывая форму команд и статистику последних матчей, разумно ожидать обмен мячами. Однако преимущество на стороне хозяев – ПАОК на своeм поле играет с максимальной самоотдачей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Автор: Миронов Николай
Лига Европы Вольфсберг ПАОК
