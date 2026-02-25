26 февраля в рамках 4 тура чемпионата Бразилии состоится матч, в котором «Крузейро» примет «Коринтианс». Команды по-разному начали новый сезон: хозяева замыкают таблицу после трех туров, тогда как гости закрепились в первой пятерке и демонстрируют более стабильные результаты.

«Крузейро»

После трех туров «Крузейро» набрал всего 1 очко и занимает 20 место в чемпионате Бразилии. Команда не может выиграть уже в 6 матчах Серии A подряд и регулярно допускает ошибки в обороне – пропускает в 6 встречах кряду. Несмотря на это, атака действует достаточно результативно: 9 голов в последних 5 матчах. Кайо Жорже остается главным бомбардиром команды и ключевым игроком в завершающей стадии.

«Коринтианс»

«Коринтианс» набрал 6 очков после трех туров и располагается на 5 месте. Команда выиграла 4 последних матча и стабильно забивает – голы были зафиксированы в 6 играх Серии A подряд. При этом оборона гостей выглядит уверенно: всего 2 пропущенных мяча за последние 5 матчей.

Факты о командах

«Крузейро»

20 место после 3 туров

Не выигрывает в 6 последних матчах Серии A

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Коринтианс»

5 место после 3 туров

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах Серии A

В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает менее 1 мяча за игру

Прогноз на матч «Крузейро» – «Коринтианс»

Хозяева испытывают серьезные трудности в обороне, что может сыграть решающую роль против организованной команды гостей. При этом «Крузейро» регулярно забивает, а «Коринтианс» находится в хорошей форме и стабильно реализует свои моменты. Матч может пройти в упорной борьбе, однако преимущество в текущем состоянии остается за гостями.

Рекомендованные ставки: