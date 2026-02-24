25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Монако». Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 3:2, что дает хозяевам минимальное преимущество перед ответной игрой. Оба коллектива демонстрируют результативный футбол, поэтому встреча вновь может пройти в открытом ключе.

«ПСЖ»

Парижане находятся в хорошей форме и стабильно забивают: в последних девяти матчах команда неизменно отличается. На дистанции пяти последних игр «ПСЖ» забил 14 голов при 6 пропущенных (2.80/1.20). При этом в Лиге чемпионов команда забивает в трех матчах подряд, но и пропускает в таком же количестве встреч, что указывает на уязвимости в обороне.

«Монако»

Монегаски подходят к ответному матчу после серии без побед в турнире (3 игры). На отрезке последних пяти матчей «Монако» забил 9 голов и столько же пропустил (1.80/1.80). Команда регулярно отличается – забивает в трех последних матчах, однако оборона допускает ошибки, пропуская в таком же количестве игр.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 9 последних матчах

В последних 5 играх: 14 забитых и 6 пропущенных (2.80/1.20)

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Монако»

«Монако»

Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 9 забитых и 9 пропущенных (1.80/1.80)

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Монако»

«Монако» необходимо отыгрывать минимальное отставание, что вынудит гостей играть более активно в атаке. «ПСЖ» же на своем поле традиционно действует агрессивно и стабильно реализует моменты. С учетом того, что обе команды регулярно забивают, а оборона не отличается надежностью, матч имеет все шансы вновь стать результативным.

Рекомендованные ставки: