«ПСЖ» – «Монако»: прогноз и ставки на матч 25 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

24 февраля 2026 8:47
ПСЖ - Монако
25 февр. 2026, среда 23:00 | Лига чемпионов, 1/16 финала
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5 и обе забьют — да
Сделать ставку

25 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Монако». Первая встреча завершилась победой парижан со счетом 3:2, что дает хозяевам минимальное преимущество перед ответной игрой. Оба коллектива демонстрируют результативный футбол, поэтому встреча вновь может пройти в открытом ключе.

«ПСЖ»

Парижане находятся в хорошей форме и стабильно забивают: в последних девяти матчах команда неизменно отличается. На дистанции пяти последних игр «ПСЖ» забил 14 голов при 6 пропущенных (2.80/1.20). При этом в Лиге чемпионов команда забивает в трех матчах подряд, но и пропускает в таком же количестве встреч, что указывает на уязвимости в обороне.

«Монако»

Монегаски подходят к ответному матчу после серии без побед в турнире (3 игры). На отрезке последних пяти матчей «Монако» забил 9 голов и столько же пропустил (1.80/1.80). Команда регулярно отличается – забивает в трех последних матчах, однако оборона допускает ошибки, пропуская в таком же количестве игр.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 9 последних матчах
  • В последних 5 играх: 14 забитых и 6 пропущенных (2.80/1.20)
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против «Монако»

«Монако»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Лиги чемпионов
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 9 пропущенных (1.80/1.80)

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Монако»

«Монако» необходимо отыгрывать минимальное отставание, что вынудит гостей играть более активно в атаке. «ПСЖ» же на своем поле традиционно действует агрессивно и стабильно реализует моменты. С учетом того, что обе команды регулярно забивают, а оборона не отличается надежностью, матч имеет все шансы вновь стать результативным.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 и обе забьют – да – коэффициент 1.80

1.80
Тотал больше 2.5 и обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Монако ПСЖ
18+
  • Читайте нас: 