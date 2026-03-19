«Дженоа» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 2.17

19 марта 2026 9:52
Дженоа - Удинезе
20 мар. 2026, пятница 22:45 | Италия. Серия А, 30 тур
2.17
Победа «Дженоа»
20 марта в 30-м туре Серии А «Дженоа» примет «Удинезе». Это противостояние двух равных по классу команд с разной формой. Хозяева имеют историческое преимущество и надежную оборону, гости нестабильны и много пропускают.

«Дженоа»

Генуэзцы занимают 13-е место и находятся в неплохой форме, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и надежную оборону – всего 0.60 пропуска в среднем (3 гола). Лоренцо Коломбо с 6 голами – лидер атак. Важнейшее преимущество – хозяева побеждают «Удинезе» в 4 последних очных встречах и забивают в 5 последних матчах.

«Удинезе»

Фриульцы занимают 11-е место и демонстрируют нестабильную игру, пропуская в 5 из 7 последних матчей. Команда показывает среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.20 пропуска). Кинан Дэвис с 9 голами – лидер атак. «Удинезе» пропускает в 5 из 7 последних матчей и выглядит неубедительно.

Факты о командах

«Дженоа»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Побеждает «Удинезе» в 4 последних очных встречах.
  • 13-е место в турнире (33 очка).

«Удинезе»

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей (1.20 в среднем).
  • 11-е место в турнире (36 очков).

Прогноз на матч «Дженоа» – «Удинезе»

«Дженоа» имеет историческое преимущество и надежную оборону. «Удинезе» нестабилен и много пропускает. Учитывая, что хозяева доминируют в очных встречах и практически не пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Дженоа» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Дженоа» – коэффициент 2.17.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Мещеряков Денис
18+
