«Астана» – «Тобол»: прогноз и ставки на матч 20 марта 2026 с коэффициентом 1.80

19 марта 2026 9:34
Астана - Тобол
20 мар. 2026, пятница 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1.80
Обе забьют — да
20 марта в рамках 3 тура Премьер-лиги Казахстана «Астана» примет «Тобол». Это центральный матч тура, в котором встретятся команды с разным игровым балансом: хозяева демонстрируют стабильность, а гости – результативность, но при проблемах в обороне.

«Астана»

«Астана» подходит к матчу в хорошей форме – команда не проигрывает уже 11 матчей подряд. Коллектив стабильно набирает очки и показывает уверенную игру в обороне: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 матчей. При этом атака также работает эффективно – 7 голов за тот же период. Даже в матчах, где команда играет осторожно, она редко допускает серьезные ошибки.

«Тобол»

«Тобол» выглядит более нестабильно. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но при этом регулярно забивает – серия с голами насчитывает уже 7 игр подряд. Основная проблема – оборона: 11 пропущенных мячей за последние 5 матчей и серия пропущенных голов в последних играх. Это делает команду уязвимой даже при хорошей атакующей игре.

Факты о командах:

«Астана»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • 1 пропущенный гол в последних 2 матчах чемпионата
  • Победа 4:1 над «Жетысу» во втором туре

«Тобол»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Астана» – «Тобол»

Матч обещает быть открытым: «Тобол» стабильно забивает, но и регулярно допускает ошибки в защите. «Астана» выглядит более организованной командой и способна воспользоваться слабостями соперника.

При этом статистика личных встреч и текущая форма гостей указывают на высокую вероятность обмена голами. «Тобол» часто забивает даже сильным соперникам, а «Астана» редко остается без гола дома.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80
  • Победа «Астаны»

1.80
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Тобол Астана
