20 марта в рамках 3 тура Премьер-лиги Казахстана «Астана» примет «Тобол». Это центральный матч тура, в котором встретятся команды с разным игровым балансом: хозяева демонстрируют стабильность, а гости – результативность, но при проблемах в обороне.
«Астана» подходит к матчу в хорошей форме – команда не проигрывает уже 11 матчей подряд. Коллектив стабильно набирает очки и показывает уверенную игру в обороне: всего 4 пропущенных мяча за последние 5 матчей. При этом атака также работает эффективно – 7 голов за тот же период. Даже в матчах, где команда играет осторожно, она редко допускает серьезные ошибки.
«Тобол» выглядит более нестабильно. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, но при этом регулярно забивает – серия с голами насчитывает уже 7 игр подряд. Основная проблема – оборона: 11 пропущенных мячей за последние 5 матчей и серия пропущенных голов в последних играх. Это делает команду уязвимой даже при хорошей атакующей игре.
Факты о командах:
- Не проигрывает в 11 последних матчах
- В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- 1 пропущенный гол в последних 2 матчах чемпионата
- Победа 4:1 над «Жетысу» во втором туре
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем: 1.60 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 5 последних матчах
Прогноз на матч «Астана» – «Тобол»
Матч обещает быть открытым: «Тобол» стабильно забивает, но и регулярно допускает ошибки в защите. «Астана» выглядит более организованной командой и способна воспользоваться слабостями соперника.
При этом статистика личных встреч и текущая форма гостей указывают на высокую вероятность обмена голами. «Тобол» часто забивает даже сильным соперникам, а «Астана» редко остается без гола дома.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.80
- Победа «Астаны»