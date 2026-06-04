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Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43

04 июня 2026 8:49
Танзания - Уганда
05 июн. 2026, пятница 15:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.43
Танзания не проиграет
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5 июня 2026 года в 03:00 сборные Танзании и Уганды сыграют в товарищеском матче.

Танзания

Танзания дома играет тяжело: 5 матчей без побед на своeм поле. Но атака у команды неплохая – 1.60 гола в среднем за 5 игр (8 голов в 5 матчах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, хотя в целом танзанийцы пропускают в 11 из 13 последних матчей. В прошлой игре разгром Макао (6:0). История встреч с Угандой у Танзании положительная: в 4 из 5 последних очных матчей танзанийцы не проигрывают.

Уганда

Уганда в кризисе. Пропускают в 6 последних матчах, в гостях – 3 поражения подряд в товарищеских встречах. Оборона дырявая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах). Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче разгром от Марокко (0:4). Уганда забивает в 3 последних матчах, но этого явно мало.

Факты о командах

Танзания

  • 5 матчей без побед дома
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 0.80 пропущено
  • Пропускают в 11 из 13 матчей
  • Разгром Макао (6:0)
  • Не проигрывают Уганде в 4 из 5 последних встреч

Уганда

  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.40 пропущено
  • Пропускают в 6 последних матчах
  • 3 поражения подряд в гостях в товарищеских матчах
  • Разгром от Марокко (0:4)

Прогноз на матч Танзания – Уганда

Танзания дома не побеждает, но Уганда в ужасной форме и много пропускает. История на стороне хозяев. Скорее всего, Танзания как минимум не проиграет. Голы будут с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Танзания не проиграет – коэффициент 1.43
  • Обе забьют – да

1.43
Танзания не проиграет
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Товарищеские матчи. Сборные Уганда Танзания
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