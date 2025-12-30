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Отборочные матчи к ЧМ. Африка
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Танзания
€ 25 тыс
Сборная Танзании по футболу
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сайт:
http://tff.or.tz/
Тренер:
Хемед Сулейман
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Расписание
Таблица
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
2024.02.27 09:08
2
Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.11.23 08:16
8
Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»
2023.10.30 07:43
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
В Федерации футбола Танзании рассказали о переговорах с РФС
2023.10.25 11:02
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.10.23 17:39
11
РФС ведет переговоры о матче со сборной Занзибара
2023.10.23 12:11
22
Фото
В Африке судья добавил 38 минут к первому тайму
2023.03.30 13:44
3
Кубок Африки. Алжир и Сенегал забили по три гола и вышли в плей-офф
2019.07.01 23:52
Кубок Африки. Алжир одолел Сенегал и другие результаты
2019.06.28 00:56
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