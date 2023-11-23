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    • Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году

    Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году

    Стало известно, с кем сборная Россия может встретиться в следующем году.

    Потенциальными соперниками команды Валерия Карпина, возможно, станут Занзибар и Танзания.

    «Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.

    На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним. Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой.

    Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», – сказал президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      paracetamol 6 минут назад

      Результаты нашей сборной ошеломляют!

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