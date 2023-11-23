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  • Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году

Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году

23 ноября 2023, 08:16
8

Стало известно, с кем сборная Россия может встретиться в следующем году.

Потенциальными соперниками команды Валерия Карпина, возможно, станут Занзибар и Танзания.

«Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.

На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернемся к ним. Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой.

Российская Федерация – хороший партнер с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, еще со времен СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте», – сказал президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир.

  • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
  • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).

Географический тест: назовете город, в котором проходит дерби, по фото?

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Танзания
Комментарии (8)
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paracetamol
1700721765
Результаты нашей сборной ошеломляют!
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aldo conte
1700723609
Кто бы мог подумать, что из желающих сыграть со сборной России образуется очередь.
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aldo conte
1700728469
Есть идея! РФС надо не в Азию переходить, а в Африканскую конфедерацию футбола. Там нас примут с распростертыми объятиями и никто возражать не будет. Самое главное есть шанс, если не чемпионом Африки стать, то призёром уж точно. Вот радости будет!
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ZeBolotny
1700734207
Вот так помаленьку и сборная России по футболу станет чемпионом Африки!))
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ARSteven89
1700735826
Похоже африканские страны почуяли вкус лёгких денег! Их футбольные федерации за один товарняк с Россией увеличивают минимум вдвое {предположение} свой годовой бюджет.
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wlad wm--google
1700771784
Нахрена играть со всяким днищем? Потом от сильных команд по 0-5 вынимать?
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