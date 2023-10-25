Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин считает, что в матчах сборной России против команд Танзании, Судана или Сейшельских островов нет никакого смысла. По его мнению, национальной команде стоит играть только против сильных африканских соперников.

«Считаю, что сборной России сейчас стоит играть со всеми, кто на это согласится. Зимбабве, Танзания и Сейшельские острова? Сейшельские острова – это, конечно, перебор. Как говорил Адамас Голодец, это необитаемые острова. С такими сборными не вижу смысла играть. А с такими командами, как Камерун, Сенегал, нам обязательно нужно соперничать.

РФС ведет переговоры о проведении товарищеских матчей со сборными Зимбабве, Танзании, Сейшельских островов, Судана? Я читал эту информацию. Но думаю, что все‑таки не нужны нашей сборной такие соперники. Не думаю, что руководство РФС согласится на матчи с такими командами. Это не тот уровень. Сенегал – совсем другое. Это участник чемпионата мира, сильная сборная. В Африке много сильных сборных, с которыми нам и надо играть.

Об этом пишут журналисты, но никто из официальных лиц РФС не называл эти сборные. Ну какая Танзания? Ну какие острова? Это больше похоже на какие-то слухи. Сенегал – это, конечно, другое дело.

Как отнесся к тому, что перехода в Азию точно не будет? Считаю, что нам в любом случае надо оставаться в Европе. Через какое-то время мы все равно туда вернемся. Нет никакого смысла уходить в Азию.

Готов ли ждать три-пять лет возвращения в Европу и проводить товарищеские матчи? Не знаю, сколько по времени это будет, но в Азию не стоит переходить в любом случае», – сказал Терехин.