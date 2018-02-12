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Олег Терехин
Главные новости
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07:59
«МЮ» забивает минимум 2 гола в 15 домашних матчах подряд. Такого не было с 2000 года
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Олег Терехин
Имя
Олег
Отчество
Иванович
Фамилия
Терехин
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
12 августа 1970 (52 года)
Рост
179
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
12 февраля 2018
10:41
Терехин: «Зенит» хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать «Реал»
19
11 ноября 2017
14:45
Терехин: «Российским игрокам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами»
11
7 октября 2017
14:15
Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»
5
24 июля 2017
09:07
Терехин видит «Зенит» в финале Лиги Европы
14
06:15
Терехин: «Манчини – это топ-тренер»
3
19 июля 2017
07:31
Терехин: «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок»
6
17 июля 2017
17:42
Терехин считает, что «Динамо» в новом сезоне сможет бороться за попадание в еврокубки
6
17 декабря 2016
19:03
Терехин: «Для чемпионской гонки у «Спартака» скамеечка маловата»
2
17:35
Терехин: «Думаю, в нашем чемпионате Витселю сейчас просто неинтересно играть»
1
4 декабря 2016
20:17
Терехин: «Нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю»
4
18 сентября 2016
11:00
Терехин: «Локомотив» не с «Реалом» играл, а с «Уфой». Уж ее-то хотя бы должны были перебегать»
4
11 сентября 2016
21:40
Бывший форвард «Кубани»: «Не понимаю, почему никто не может утихомирить Петреску»
6
27 августа 2016
17:02
Терехин: «С Семиным «Локомотив» обязан бороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов»
5
1 мая 2016
07:38
Терехин: «Гилерме – второй номер в РФПЛ после Акинфеева»
8
25 апреля 2016
10:47
Терехин: «По-моему, с деньгами у Кокорина проблем уже нет»
18
17 апреля 2016
13:40
Терехин: «Думаю, «Локомотив» будет вести борьбу за бронзу с «Ростовом» и «Краснодаром»
30 марта 2016
12:41
Терехин: «России в матче с Францией просто немного не повезло, играли неплохо»
3
13 марта 2016
16:40
Терехин: «В чемпионство «Ростова» не верю, дай Бог, будут третьими»
2
14:44
Терехин: «Пенальти вообще не было, «Спартак» выиграл у «Амкара» за счет судьи»
11
29 ноября 2015
11:04
Терехин: «С такой игрой Виллаш-Боашу нет смысла говорить о выкриках в микрофон»
5
04:58
Терехин: «Динамо» найдет замену Денисову»
3
26 ноября 2015
15:19
Терехин: «Акинфеев слишком много ошибается для своего уровня»
5
3 ноября 2015
17:28
Терехин: «На групповом этапе ЛЧ болельщики вправе ждать от «Зенита» только побед»
2
25 октября 2015
08:38
Терехин: «Дзюба раскрылся благодаря партнерам»
1
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