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Олег Терехин
Новости
Олег Терехин - новости
Завершил карьеру
12 августа 1970 (56)
| Нападающий
179 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
10 августа
2
Экс-игрок «Динамо» – о разгроме команды «Краснодаром»: «Стыд, позор! Нельзя так!»
2025.08.14 11:17
3
Терехин: «Если Бруней забьет гол, то это будет смех!»
2024.11.15 11:14
«Спартаку» предложили искать легионеров вместо россиян на позиции защитников
2024.09.23 10:41
16
Терехин – о Соболеве в «Зените»: «Где деньги, там и родина»
2024.08.30 20:55
9
Терехин – о судействе игры «Динамо» – «Краснодар»: «Отобрали очки у команды, которая могла подвинуть «Зенит»
2024.08.26 09:24
28
Терехин оценил возможность прихода в «Динамо» Миранчука
2024.08.22 18:57
1
Экс-игрок «Локомотива» высказался о матче против «Акрона»
2024.07.19 20:11
1
Терехин сказал, сколько голов забьет Смолов в «Краснодаре»
2024.06.20 09:59
1
Терехин прокомментировал трансферную политику «Зенита» по ослаблению конкурентов
2024.06.18 15:47
7
Терехин раскритиковал формат Кубка России: «Большие клубы сделали турнир для себя»
2024.06.12 10:07
1
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
Терехин: «Зенит» хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать «Реал»
2018.02.12 10:41
19
Терехин: «Российским игрокам наверняка хочется сравнить себя с аргентинцами»
2017.11.11 14:45
11
Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»
2017.10.07 14:15
5
Терехин видит «Зенит» в финале Лиги Европы
2017.07.24 09:07
14
Терехин: «Манчини – это топ-тренер»
2017.07.24 06:15
3
Терехин: «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок»
2017.07.19 07:31
7
Терехин считает, что «Динамо» в новом сезоне сможет бороться за попадание в еврокубки
2017.07.17 17:42
6
Терехин: «Для чемпионской гонки у «Спартака» скамеечка маловата»
2016.12.17 19:03
3
Терехин: «Думаю, в нашем чемпионате Витселю сейчас просто неинтересно играть»
2016.12.17 17:35
1
Терехин: «Нынешний чемпионат России – самый слабый за всю историю»
2016.12.04 20:17
5
Терехин: «Локомотив» не с «Реалом» играл, а с «Уфой». Уж ее-то хотя бы должны были перебегать»
2016.09.18 11:00
4
Бывший форвард «Кубани»: «Не понимаю, почему никто не может утихомирить Петреску»
2016.09.11 21:40
6
Терехин: «С Семиным «Локомотив» обязан бороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов»
2016.08.27 17:02
5
Терехин: «Гилерме – второй номер в РФПЛ после Акинфеева»
2016.05.01 07:38
8
Терехин: «По-моему, с деньгами у Кокорина проблем уже нет»
2016.04.25 10:47
18
Терехин: «Думаю, «Локомотив» будет вести борьбу за бронзу с «Ростовом» и «Краснодаром»
2016.04.17 13:40
Терехин: «России в матче с Францией просто немного не повезло, играли неплохо»
2016.03.30 12:41
3
Терехин: «В чемпионство «Ростова» не верю, дай Бог, будут третьими»
2016.03.13 16:40
2
1
2
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