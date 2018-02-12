Терехин: «Зенит» хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать «Реал»

Экс-форвард «Динамо» Олег Терехин пожелал «Зениту» осуществления всех поставленных задач на текущий сезон, но с юмором отнесся к заявлению Сергея Фурсенко о желании сине-бело-голубых выиграть Лигу чемпионов.

«Питерцы что-то там пытались, во что-то играли. Сначала забивали в спаррингах по 4-5 мячей, потом потяжелее дела пошли. Но сборы — это сборы, а официальные матчи — совсем другое. Все покажут еврокубки и чемпионат, ждать осталось совсем недолго.

Сергей Фурсенко намекал, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов? А я хочу тренировать «Реал» — но меня туда не берут (смеется). Все чего-то хотят — и клубы, и футболисты, и тренеры, это нормально. Дай Бог, чтобы хорошие мечты и желания сбывались», – считает Терехин.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит встретиться с «Селтиком». Первая игра пройдет 15 февраля в Глазго, ответная – 22 февраля в Санкт-Петербурге.