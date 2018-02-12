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    Терехин: «Зенит» хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать «Реал»

    Экс-форвард «Динамо» Олег Терехин пожелал «Зениту» осуществления всех поставленных задач на текущий сезон, но с юмором отнесся к заявлению Сергея Фурсенко о желании сине-бело-голубых выиграть Лигу чемпионов.

    «Питерцы что-то там пытались, во что-то играли. Сначала забивали в спаррингах по 4-5 мячей, потом потяжелее дела пошли. Но сборы — это сборы, а официальные матчи — совсем другое. Все покажут еврокубки и чемпионат, ждать осталось совсем недолго.

    Сергей Фурсенко намекал, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов? А я хочу тренировать «Реал» — но меня туда не берут (смеется). Все чего-то хотят — и клубы, и футболисты, и тренеры, это нормально. Дай Бог, чтобы хорошие мечты и желания сбывались», – считает Терехин.

    Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит встретиться с «Селтиком». Первая игра пройдет 15 февраля в Глазго, ответная – 22 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    12.02.2018 10:41
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 февраля 2018, 16:10

      Бомбардир берёт интервью у Дерьмохина, который после неудавшейся карьеры в Шиннике потерял все надежды

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 12 февраля 2018, 16:06

      Зенит выиграл кубок УЕФА играя как говорит пентюх "во что-то"

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 12 февраля 2018, 16:05

      как предвзято , сколько животной ненависти и как мало рассудка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 февраля 2018, 14:56

      Фурсенко! А слабо перевести ЛЧ на "весна-осень"?))))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2018, 14:34

      Фурсенко вообще много чего хочет..........смех.

      1
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      Рейтинг: +180

      лёха м 12 февраля 2018, 14:15

      а я хочу быть олигархом

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 13:27

      фурсик всегда кофточку новую примеряет а размер не тот

      2
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 февраля 2018, 13:27

      Хотелка большая у зенита.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 февраля 2018, 12:58

      а что плохого в желании выиграть ЛЧ?Наоборот если команда мечтает только раз за 16 лет ЧР взять и больше им ничего не нужно-беда для всего нашего футбола.Какое вообще имеет отношение к Зениту данный персонаж?Проф футболист,а не понимает что второй сбор был под сильными нагрузками.

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 12 февраля 2018, 12:53

      А мечты сбываются только в ГАЗПРОМе.))) Я хочу быть акционером ОАО ГАЗПРОМ.))

      3
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