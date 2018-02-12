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  • Терехин: «Зенит» хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать «Реал»

Терехин: «Зенит» хочет выиграть ЛЧ? А я хочу тренировать «Реал»

12 февраля 2018, 10:41
19

Экс-форвард «Динамо» Олег Терехин пожелал «Зениту» осуществления всех поставленных задач на текущий сезон, но с юмором отнесся к заявлению Сергея Фурсенко о желании сине-бело-голубых выиграть Лигу чемпионов.

«Питерцы что-то там пытались, во что-то играли. Сначала забивали в спаррингах по 4-5 мячей, потом потяжелее дела пошли. Но сборы — это сборы, а официальные матчи — совсем другое. Все покажут еврокубки и чемпионат, ждать осталось совсем недолго.

Сергей Фурсенко намекал, что «Зенит» хочет выиграть Лигу чемпионов? А я хочу тренировать «Реал» — но меня туда не берут (смеется). Все чего-то хотят — и клубы, и футболисты, и тренеры, это нормально. Дай Бог, чтобы хорошие мечты и желания сбывались», – считает Терехин.

Напомним, что в 1/16 финала Лиги Европы «Зениту» предстоит встретиться с «Селтиком». Первая игра пройдет 15 февраля в Глазго, ответная – 22 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Терехин Олег Фурсенко Сергей
Комментарии (19)
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insider_retro
1518421726
Без злобы, по существу и с юмором! В тему!
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vgarakh
1518422159
Молодец!!! С юмором мужик.
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OfaZavr
1518423601
про мечты и желания верно сказано, всем бы этого хотелось.
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Zenitoveс1991
1518427405
за юмор+, но за желание выиграть лч тоже+, это хорошая цель, хатя и практически невыполнимая
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Чуни Муни
1518429212
А мечты сбываются только в ГАЗПРОМе.))) Я хочу быть акционером ОАО ГАЗПРОМ.))
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3a zenit
1518429491
а что плохого в желании выиграть ЛЧ?Наоборот если команда мечтает только раз за 16 лет ЧР взять и больше им ничего не нужно-беда для всего нашего футбола.Какое вообще имеет отношение к Зениту данный персонаж?Проф футболист,а не понимает что второй сбор был под сильными нагрузками.
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Полная Канистра
1518431252
фурсик всегда кофточку новую примеряет а размер не тот
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Горкин Блеванов
1518440700
как предвзято , сколько животной ненависти и как мало рассудка
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Горкин Блеванов
1518440783
Зенит выиграл кубок УЕФА играя как говорит пентюх "во что-то"
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Zubo
1518441023
Бомбардир берёт интервью у Дерьмохина, который после неудавшейся карьеры в Шиннике потерял все надежды
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