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  • Терехин: «С Семиным «Локомотив» обязан бороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов»

Терехин: «С Семиным «Локомотив» обязан бороться за чемпионство и место в Лиге чемпионов»

27 августа 2016, 17:02
5

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин поделился мнением о назначении Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива», отметив, что данный специалист идеально подходит для московского клуба.

– Как относитесь к назначению нового-старого для «Локомотива» тренера Юрия Семина?

– Уважительно. В «Локомотиве» за это время сколько людей разных поработало, сколько было легионеров, и непонятно чего.

Сейчас пришел родоначальник клуба – думаю, сейчас и болельщиков прибавится: многие ждали, что Семин придет. Дмитрия Лоськова взяли тренером, Олег Пашинин в клубе. Все, кто «Локомотив» – все там. Это хорошо.

– Семин сильнее как стратег либо как мотиватор?

– Мотиватор он сумасшедший. Плюс у него такой опыт работы! Думаю, что сейчас он во всех отношениях идеальный вариант для «Локомотива».

– С ним команда сможет бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в Премьер-лиге?

– «Локомотив» обязан. Должен это делать. Сейчас, наверное, и игроков прикупят. Если у Юрия Павловича будут хорошие взаимоотношения с руководством, то и результат, думаю, будет.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Терехин Олег Семин Юрий
Комментарии (5)
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Joko21
1472309512
если только со следующего сезона. Этот сезон на мой взгляд будет пристрелочным.
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LokoBars
1472329191
Верим!
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Raider26
1472331715
ну прям так сразу и чемпионство....
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ivanthebest
1472334142
Ещё один с осенним сектантским обострением что ль? Откуда такие только берутся?)
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ljrljr0505
1472366868
не надо спешить. команда в разобранном виде. Нужно время. надо спокойно дать Палычу поработать этот сезон, а на будущий всем показать кто в РФПЛ хозяин.
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