Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Спартаку» предложили искать легионеров вместо россиян на позиции защитников

    «Спартаку» предложили искать легионеров вместо россиян на позиции защитников

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин высказался о матче между бело-голубыми и «Спартаком» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

    «Игра была не фонтан, можете так и написать. Да, счет 2:2, но моментов ведь не было особо, если проанализировать ход встречи. Отмечу второй гол Тюкавина, ведь ему дали разобраться в штрафной так легко, что это даже удивительно.

    Когда я играл, то и близко так защитники не давали развернуться в таких ситуациях. Такое ощущение, что некоторые российские защитники «Спартака» просто очень слабые и не дотягивают до уровня команды.

    Красно-белым нужно искать легионеров на их место, если они могут себе это позволить. Денисов держал вместе с Литвиновым Костю в этом моменте – так в защите играть нельзя ни при каких условиях», – сказал Терехин.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 11
    «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит» 39
    Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака» 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2024 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1727078096
    Да, в Молдавии и Люксембурге много классных защитников...
    Ответить
    ivany4
    1727081025
    Еще один советчик-клоун.)) У нас сейчас выходит в основе 6 иностранцев!!! Куда еще-троих?!?!)) А может быть своих заставить - научить играть в футбол?! Где импортозамещение??
    Ответить
    alefreddy
    1727082406
    ничего изобретать и искать не надо есть Дуате и Абена их поставить вместо никаких наших мастеров
    Ответить
    NewLife
    1727082851
    Если Станок продолжит быть таким влюбленным в Литвинова, как в свое время Абаскаль в Денисова, то его будет ждать судьба Абаскаля. Но сколько можно наступать на грабли ? Как только Спартак избавится от Литвинова, Денисова и Умярова, класс игры значительно возрастет.
    Ответить
    Конопляных дел мастер
    1727087183
    Скоро опять начнут пальмы трясти в поисках зулусов.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+