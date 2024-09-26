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Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля

26 сентября 2024, 19:33
12

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль приезжал в Москву за вещами.

«Рассмешил он меня, конечно. До этого, когда его только из «Гранады» убрали, сказал, что главное, чтобы он сюда не вернулся, в Москву. И он оказывается в Москве. Он наверняка приехал за вещами, которые он в спешном порядке оставил.

У него совести хватило на футбол пойти, был бы умный человек – не пошел бы. К сожалению, думающих в футболе не так много. Мой совет: меньше говорите про этого Абаскаля, про него забудут – и все», – сказал Мостовой.

  • В этом сезоне Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей, в которых команда набрала шесть очков в Сегунде.
  • Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
  • Абаскаль посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (2:2).

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Цугундeр
1727370094
Фраза "кто бы говорил") , как никогда , к месту..
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Александр.Т.
1727371007
Сам себе говорит?
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subbotaspartak
1727371268
Так и заткнись уже
Ответить
k611
1727373509
Сам себе сказал что ли...
Ответить
...уефан
1727373912
...буть спок, всё норм, спи уже...
Ответить
Каратель помойников
1727379466
Заберите у царя бутылку,а то как накатит,и началась песня про абаскаля
Ответить
neim
1727448425
Господи, нам бы про Мостового по меньше, так уже достал ...
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