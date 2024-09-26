Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что экс-тренер красно-белых Гильермо Абаскаль приезжал в Москву за вещами.
«Рассмешил он меня, конечно. До этого, когда его только из «Гранады» убрали, сказал, что главное, чтобы он сюда не вернулся, в Москву. И он оказывается в Москве. Он наверняка приехал за вещами, которые он в спешном порядке оставил.
У него совести хватило на футбол пойти, был бы умный человек – не пошел бы. К сожалению, думающих в футболе не так много. Мой совет: меньше говорите про этого Абаскаля, про него забудут – и все», – сказал Мостовой.
- В этом сезоне Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Гранады» после первых шести матчей, в которых команда набрала шесть очков в Сегунде.
- Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022‑го по апрель 2024 года. Под его руководством красно‑белые стали бронзовыми призерами РПЛ в сезоне‑2022/23.
- Абаскаль посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2).
Источник: РИА Новости