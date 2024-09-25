Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА, «Сарагосы», «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал ошибки «Спартака» в матче с бело-голубыми (2:2) в 9-м туре РПЛ.

– Что любопытно, обычно нелепые ошибки в обороне допускает «Динамо», но в этом матче ими отличился «Спартак»...

– И я не понимаю, как они не могут разобраться. Первый гол – по центру атака. Литвинов и Рябчук бегут в одну и ту же точку, идет передача в другую сторону. Детская действительно ошибка.

Что касается второго гола, то, что Денисов не умеет обороняться, это не Тюкавин нам открыл. Это мы и так знали. Другое дело, что спартаковские болельщики его все время защищают. Вот он хороший русский мальчик.

Но это не профессия «русский мальчик» и «русский паспорт». Как и Литвинов, который в свои ворота срезал в Махачкале, а сейчас Литвинов и Денисов не могут отобрать мяч у одного Тюкавина.

Тюкавин сыграл превосходно, вопросов нет. Но до него мяч не должен доходить в этой ситуации.

– Вы видите какой-то спад в игре красно-белых в последних двух турах? Или это реальные несчастные случаи оба раза?

– Это некоторое раздолбайство, которое надо искоренять, если они хотят бороться за что-то. И я остаюсь при своем мнении, что «Спартаку» нужен хороший опорный полузащитник.

Это не дело Барко – садиться назад к центральным защитникам и разгонять атаки. Он должен играть между линиями, как Клаудиньо в «Зените».

Как я уже говорил опять же, Умярова, Пруцева и Мартинса не предлагайте – это одна передача вперед за десять туров. Но об этом надо было думать раньше. Хочется тут спросить – у вас что, не было времени, пока трансферное окно не закрылось?