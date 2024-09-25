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    • Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака»

    Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака»

    Бывший игрок ЦСКА, «Сарагосы», «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал ошибки «Спартака» в матче с бело-голубыми (2:2) в 9-м туре РПЛ.

    – Что любопытно, обычно нелепые ошибки в обороне допускает «Динамо», но в этом матче ими отличился «Спартак»...

    – И я не понимаю, как они не могут разобраться. Первый гол – по центру атака. Литвинов и Рябчук бегут в одну и ту же точку, идет передача в другую сторону. Детская действительно ошибка.

    Что касается второго гола, то, что Денисов не умеет обороняться, это не Тюкавин нам открыл. Это мы и так знали. Другое дело, что спартаковские болельщики его все время защищают. Вот он хороший русский мальчик.

    Но это не профессия «русский мальчик» и «русский паспорт». Как и Литвинов, который в свои ворота срезал в Махачкале, а сейчас Литвинов и Денисов не могут отобрать мяч у одного Тюкавина.

    Тюкавин сыграл превосходно, вопросов нет. Но до него мяч не должен доходить в этой ситуации.

    – Вы видите какой-то спад в игре красно-белых в последних двух турах? Или это реальные несчастные случаи оба раза?

    – Это некоторое раздолбайство, которое надо искоренять, если они хотят бороться за что-то. И я остаюсь при своем мнении, что «Спартаку» нужен хороший опорный полузащитник.

    Это не дело Барко – садиться назад к центральным защитникам и разгонять атаки. Он должен играть между линиями, как Клаудиньо в «Зените».

    Как я уже говорил опять же, Умярова, Пруцева и Мартинса не предлагайте – это одна передача вперед за десять туров. Но об этом надо было думать раньше. Хочется тут спросить – у вас что, не было времени, пока трансферное окно не закрылось?

    • Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сделал дубль в этом матче, сравняв счет на 90+4-й минуте.
    • После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 13:29
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    Комментарии (8)
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    oyabun
    1727261058
    Всё верно сказал. По сути сейчас лишь несколько человек на поле тянут всю команду - Барко, Угальде, Бабич, Рябчук, Максименко. Итого это половина команды. Плюс периодически что то выдают Мартинс, Зобнин, Маркиньос, Зорин, Пруцев. В потенциале годны к игре Абене, Дуарте, Мангаш. Остальных надо менять, как бы не было больно.
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    val69
    1727266188
    Так то, всë верно... Окромя отношения болел к Денисову... Никто его не защищает.. Все видят его на лавке или в другой команде...
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    ivany4
    1727269060
    Эй , балабол, хорош перефразировать мысли болельщиков Спартака, которые они пишут на этом и других сайтах.))
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    яцык
    1727272838
    литвинов даун только в ладоши хлопать может.камеру на него навели стал нос чесать
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    FWSPM
    1727277387
    Сам удивляюсь тем болельщикам спартака которые защищают денисова. Это игрок для фнл что он делает спартаке просто непонятно.
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