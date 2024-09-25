Радимов высказался об умении Денисова обороняться и ошибках «Спартака»

Бывший игрок ЦСКА, «Сарагосы», «Динамо», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал ошибки «Спартака» в матче с бело-голубыми (2:2) в 9-м туре РПЛ.
– Что любопытно, обычно нелепые ошибки в обороне допускает «Динамо», но в этом матче ими отличился «Спартак»...
– И я не понимаю, как они не могут разобраться. Первый гол – по центру атака. Литвинов и Рябчук бегут в одну и ту же точку, идет передача в другую сторону. Детская действительно ошибка.
Что касается второго гола, то, что Денисов не умеет обороняться, это не Тюкавин нам открыл. Это мы и так знали. Другое дело, что спартаковские болельщики его все время защищают. Вот он хороший русский мальчик.
Но это не профессия «русский мальчик» и «русский паспорт». Как и Литвинов, который в свои ворота срезал в Махачкале, а сейчас Литвинов и Денисов не могут отобрать мяч у одного Тюкавина.
Тюкавин сыграл превосходно, вопросов нет. Но до него мяч не должен доходить в этой ситуации.
– Вы видите какой-то спад в игре красно-белых в последних двух турах? Или это реальные несчастные случаи оба раза?
– Это некоторое раздолбайство, которое надо искоренять, если они хотят бороться за что-то. И я остаюсь при своем мнении, что «Спартаку» нужен хороший опорный полузащитник.
Это не дело Барко – садиться назад к центральным защитникам и разгонять атаки. Он должен играть между линиями, как Клаудиньо в «Зените».
Как я уже говорил опять же, Умярова, Пруцева и Мартинса не предлагайте – это одна передача вперед за десять туров. Но об этом надо было думать раньше. Хочется тут спросить – у вас что, не было времени, пока трансферное окно не закрылось?
- Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин сделал дубль в этом матче, сравняв счет на 90+4-й минуте.
- После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».