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  • «Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит»

«Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит»

26 сентября 2024, 15:20
32

Глава КДК РФС Артур Григорьянц расскаал о штрафах для «Спартака» за поведение болельщиков по итогам матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) и игры 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1).

«Массовое скандирование со стороны болельщиков «Спартака» – штраф 60 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что в случае повтора будут применены более строгие санкции. Кроме того, «Спартак» оштрафован за неправомерное поведение зрителей на 50 тысяч и за бросание предметов на поле на 50 тысяч.

Тренер «Спартака» Сакич вышел за пределы технической зоны – штраф 20 тысяч рублей.

Кроме того, «Спартак» был оштрафован по итогам кубкового матча с «Крыльями Советов» за скандирование [болельщиками] ненормативной лексики на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

  • Болельщики различных клубов неоднократно скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола».
  • КДК считает ее оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Зенит Крылья Советов Григорьянц Артур
Комментарии (32)
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NewLife
1727353684
Штрафуй, не штрафуй, все равно получишь ***))) и сплоченность красно-белых. Правда глаза колит газпромовским бюрократам.
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ilich55
1727354476
Теперь будем ждать, когда оштрафуют Зенит за скандирование в адрес Спартака. У КДК РФС есть шанс подзаработать на полицаях, выставивших в СМИ запряжённых свинок, тем самым причинивших моральный вред "народной".
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...уефан
1727355027
...ну-да, ну-да... Давайте уже от 80 тыс. руб. до 2-ух лет сделайте, как в недавно принятом законе "об оскорблении гос. чиновников в соц. сетях"...
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subbotaspartak
1727355147
Наживутся по ходу за сезон
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Semenycch
1727360803
Парнокопытных нужно наказывать жёстче, например матчи без зрителей или вычитание очков в турнирной таблице. Тогда парнокопытные существа постепенно заткнутся!
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Вомбат
1727360914
Это очень жестоко - 60 тыс за кричалку про позор. Это же целых 600 долларей! Не в меру что-то КДК расходилось. 10 тыс еще туда-сюда. Кстати, с Факела столько и сняли.
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Цугундeр
1727362698
Нехер лопатник было с Барко светить.)
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Давид59
1727363320
Размеры штрафов (учитывая бюджеты клубов) по-моему только провоцируют подобные выходки
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Romio-xxx
1727368264
Странные штрафы конечно))При чем тут клуб и высказывания болельщиков?Да хоть кто мог и что угодно кричать.Ловите тогда,доказывайте.Но это же невозможно.А даже если и кричали например про позор российского футбола,то что тут оскорбительного?Ну или даже если я так считаю и сказал это вслух,почему нельзя?Там мат или что?
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Спартачище
1727370922
Эту песню не задушишь не убьешь))) Зендид позор и посмешище Вся страна ржет над болотными
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