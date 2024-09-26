«Спартак» оштрафовали за скандирование болельщиками кричалки про «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц расскаал о штрафах для «Спартака» за поведение болельщиков по итогам матча 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) и игры 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Крыльями Советов» (4:1).

«Массовое скандирование со стороны болельщиков «Спартака» – штраф 60 тысяч рублей. Клуб предупрежден, что в случае повтора будут применены более строгие санкции. Кроме того, «Спартак» оштрафован за неправомерное поведение зрителей на 50 тысяч и за бросание предметов на поле на 50 тысяч.

Тренер «Спартака» Сакич вышел за пределы технической зоны – штраф 20 тысяч рублей.

Кроме того, «Спартак» был оштрафован по итогам кубкового матча с «Крыльями Советов» за скандирование [болельщиками] ненормативной лексики на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.