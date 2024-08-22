Терехин оценил возможность прихода в «Динамо» Миранчука

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин оценил считает, что в команду не перейдут полузащитники Антон Миранчук и Иван Обляков.

– Нужен Миранчук «Динамо»?

– Вчера был разговор о том, что Личка взял бы и Ивана Облякова. Я читал об этом, а теперь Миранчука. Наверное, если главный тренер говорит о том, что эти игроки ему бы помогли, то так и должно быть. Главный тренер подбирает команду.

– Но Миранчук не всегда выходил в стартовом составе «Локомотива».

– Если главный тренер Личка говорит, что он бы его взял, то, наверное, он бы пригодился «Динамо». Все бывает. Но я думаю, что это все разговоры. Ни Облякова, ни Миранчука не будет в «Динамо». Личка может сказать, что взял бы Роналду [смеется].

– Успеет ли Миранчук найти команду? Уже скоро закрывается трансферное окно.

– Дай бог, чтобы он нашел клуб. Там просто тоже что-то выжидают, где-то будет предложение. Я уверен, такой квалифицированный футболист найдет себе команду. Переговоры никто светить не будет. Наверняка, они с кем-то разговаривают.