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Терехин оценил возможность прихода в «Динамо» Миранчука

22 августа 2024, 18:57
1

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин оценил считает, что в команду не перейдут полузащитники Антон Миранчук и Иван Обляков.

– Нужен Миранчук «Динамо»?

– Вчера был разговор о том, что Личка взял бы и Ивана Облякова. Я читал об этом, а теперь Миранчука. Наверное, если главный тренер говорит о том, что эти игроки ему бы помогли, то так и должно быть. Главный тренер подбирает команду.

– Но Миранчук не всегда выходил в стартовом составе «Локомотива».

– Если главный тренер Личка говорит, что он бы его взял, то, наверное, он бы пригодился «Динамо». Все бывает. Но я думаю, что это все разговоры. Ни Облякова, ни Миранчука не будет в «Динамо». Личка может сказать, что взял бы Роналду [смеется].

– Успеет ли Миранчук найти команду? Уже скоро закрывается трансферное окно.

– Дай бог, чтобы он нашел клуб. Там просто тоже что-то выжидают, где-то будет предложение. Я уверен, такой квалифицированный футболист найдет себе команду. Переговоры никто светить не будет. Наверняка, они с кем-то разговаривают.

  • 28-летний Антон Миранчук в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
  • 26-летний Иван Обляков выступает за ЦСКА. В этом сезоне он провел за красно-синих 7 игр, забил 2 мяча, отдал 1 пас.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Терехин Олег Миранчук Антон Обляков Иван
Комментарии (1)
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neim
1724369481
Пока суть да дело, можно и без команды остаться со своими амбициями. Время идёт, игрок теряет квалификацию и форму, вместо того, чтобы играть и находиться в тонусе.
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