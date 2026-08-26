Миранчук высказался о статусе запасного в «Динамо»

Полузащитник Антон Миранчук высказался о своем положении в «Динамо».

«Я вообще с этим ярлыком не согласен, что запасной. Я, по крайней мере, себя там не вижу… Кто сильнее, тот должен играть, как по мне… Да, сейчас последние матчи, наверное, и в целом начало сезона [РПЛ] на скамейке, но это никак не должно быть каким-то клише или приговором. То есть я вообще в этом плане себя не вижу там и не собираюсь там как-то соглашаться с этим», – сказал Миранчук.