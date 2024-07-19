Экс-игрок «Локомотива» высказался о матче против «Акрона»

Бывший футболист «Локомотива» Олег Терехин поделился ожиданиями от матча с «Акроном» в РПЛ.
«Акрон» полностью поменял свой состав, у них ушло около 10 футболистов, но пришло столько же. Поэтому матч с «Локомотивом» является загадкой, так как непонятно, как будет выглядеть «Акрон». Но в СМИ говорят, что тольяттинцы подбирают хороших футболистов. Дай бог, чтобы они были конкурентоспособными», – высказался Терехин.
- В завершившемся розыгрыше РПЛ «Локомотив» смог занять 4-е место.
- В летнее межсезонье столичный коллектив потерял ряд ключевых футболистов.
- Команду покинул Максим Глушенков, ставший лучшим ассистентом лиги (16 голевых пасов). Атакующий полузащитник был выкуплен «Зенитом» за 600 миллионов рублей.
- Также из «Локомотива» ушли Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, который теперь защищает цвета ЦСКА.
- «Акрон» дебютирует в РПЛ. Клуб из Тольятти сумел пробиться в высший дивизион, обыграв в стыках «Урал» (2:0, 1:2).
Источник: «Чемпионат»